CFE restablece 93 por ciento de servicio energético en la Huasteca

Hasta ahora se ha conseguido rehabilitar 93 por ciento del servicio energético en la zona afectada por las lluvias e inundaciones en la región de la Huasteca.

La titular de la CFE, Emilia Calleja, describió que se han movido 60 plantas de emergencia y se espera que otras 35 sean transportadas a las zonas de difícil acceso, para lo cual colaborarán aeronaves de la Secretaría de Defensa Nacional.

En Hidalgo, destacó que aún hay siete mil 263 usuarios afectados por la falta de energía; debido a que las condiciones meteorológicas lo permitieron, ayer el personal pudo ingresar a algunas de las zonas para volver a conectar las líneas de electricidad.

En Puebla hay dos mil 942 usuarios sin atender; en Querétaro,157; en Veracruz, nueve mil 338, respecto a lo cual se precisó que aún hay comunidades en donde tampoco se ha podido tener acceso vía terrestre.

