Avalan impuesto a refrescos con ajuste, a electrolitos, juegos de video violentos…

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) — la cual forma parte del Paquete Económico 2026—, que establece incrementos a bebidas azucaradas, electrolitos, cigarros, videojuegos y casinos, entre otras disposiciones.

En lo general quedó aprobada con 351 votos en pro, 129 en contra y una abstención. Hasta el cierre de esta edición continuaba la exposición de las reservas para luego aprobar, en lo particular, tras lo cual será enviada al Senado de la Republica.

El Dato: La miscelánea fiscal busca generar 270 mil mdp adicionales para el Gobierno con cambios a las leyes del IEPS, Federal de Derechos, Aduanera y Código Fiscal.

Entre los objetivos principales de las reformas y adiciones destacan: reducir el consumo de productos nocivos para la salud, como el tabaco, las bebidas azucaradas y los productos con nicotina mediante el ajuste de cuotas y tasas del IEPS.

Además, incluye modernizar y ampliar la base de impuestos, incorporando nuevos productos y servicios a la base tributaria, como las bolsas de nicotina, bebidas con edulcorantes, juegos y sorteos con apuestas digitales y videojuegos con contenido extremo, violento y para adultos.

En el caso del impuesto que se cobra a cigarros, la tasa pasa del 160 a 200 por ciento, y para puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano, de 30.4 a 32 por ciento. También, grava con tasa del 50 por ciento del IEPS los juegos con apuestas y sorteos que se realicen a través de internet o medios electrónicos.

Diputados del PAN se pronuncian en contra del dictamen, ayer, en el pleno de San Lázaro ı Foto: Cuartoscuro

También impone una tasa del ocho por ciento a la enajenación al público en general de videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos.

El dictamen incluyó la propuesta del PVEM, en la que se establece la aplicación de impuestos a electrolitos orales que “no cumplan con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”.

La aprobación ocurrió después de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, diputados y empresarios del sector refresquero alcanzaron un acuerdo para que el impuesto a bebidas azucaradas fuera de 1.5 pesos por litro y no de 3.08, como se establecía originalmente.

“Los refresqueros hicieron un planteamiento para avanzar en la reducción de azúcar en las bebidas en el corto plazo. Van a hacer algunos planteamientos de un acuerdo que es para beneficio de la salud de los mexicanos. Apenas ayer en la noche se llegó a un acuerdo. Y es importante porque finalmente lo que nos interesa es la salud”, dijo la mandataria federal en la mañanera.

Más tarde, en conferencia conjunta con el titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kershenobich, y diputados de Morena, empresarios refresqueros se comprometieron a reformular sus productos, reducir en 30 por ciento las calorías por litro, que estos productos en particular cuesten menos, tengan mayor publicidad y que la misma esté regulada para bajar el impacto del consumo en niños y jóvenes; además de lanzar nuevas presentaciones y porciones, entre otras medidas.

La reunión para anunciar este acuerdo fue presidida por el coordinador del guinda en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien informó que Gobierno, legisladores y privados encontraron puntos de sinergia para trabajar en pro de la salud de mexicanos: “El IEPS es por la salud y no con fin recaudatorio”.

En el encuentro también estuvieron el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, y, por parte de la industria, Roberto Campa Cifrián, de grupo FEMSA, Catherine Reuben Hatounia, de Coca-Cola FEMSA; Guillermo Garza Martínez, de Arca Continental; Carlos Flores Gómez, de GEPP; Patricio Caso Prado, de Coca Cola México, y Andrés Massieu Fernández, de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBeb).

Los representantes del sector privado comentaron que la industria está comprometida con la salud mexicana y que, incluso, en el próximo Mundial de futbol del que nuestro país será sede, promocionarán el consumo de bebidas reducidas en azúcar.

La diputada morenista Claudia Rivera Vivanco respaldó los ajustes al IEPS, al asegurar que es una medida valiente, responsable y absolutamente necesaria para proteger la salud pública, modificar hábitos de consumo nocivos y garantizar ingresos que fortalezcan la inversión social.

Consideró que no se trata de un simple ajuste fiscal, sino de una política pública con visión de Estado que busca salvar vidas, prevenir enfermedades y garantizar el bienestar de las próximas generaciones.

RECAUDACIÓN DISFRAZADA. Legisladores de oposición negaron que el acuerdo celebrado por el oficialismo y la comunidad empresarial, en conjunto con autoridades sanitarias en México, “sea un bien para la salud, más bien es una medida recaudatoria”.

Paulo Martínez López, del PAN, se pronunció en contra del aumento del IEPS, en particular a las bebidas azucaradas: “Es una medida regresiva, hipócrita y profundamente recaudatoria. Este impuesto no es nuevo, pero ahora el gobierno intenta incrementarlo en un 87 por ciento”.

El priista Víctor Samuel Palma César se manifestó por una política que estimule la economía, impulse la producción local, fortalezca el empleo formal y corrija los malos manejos del gasto público federal. Por ello, “desde esta tribuna dejamos en claro que votaremos en contra del aumento de impuestos, porque defender el bolsillo de las y los mexicanos es un acto de responsabilidad y de justicia social”.

Al presentar su reserva, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, afirmó que “no es el momento de sacarle dinero a la gente y menos de poner más de 26 impuestos con incrementos o nuevos gravámenes, porque ahora hasta para que puedan salir los menores de edad, les van a cobrar”.

“Van a subir impuestos”, reclamó al momento de mencionar el incremento al ahorro de 0.9 por ciento. Rechazó que, por gravar a los refrescos, al tabaco, a los videojuegos, vaya a bajar el consumo o la violencia.

Así se votó

351 En favor

129 En contra

1 Abstención

Cae 15% ventas y ganancias del comercio formal

› Por Claudia Arellano

Integrantes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), encabezados por Cuauhtémoc Rivera, denunciaron que desde que se anunció el aumento de impuesto a bebidas azucaradas y a otros productos, las ventas y ganancias del comercio formal han caído 15 por ciento.

Acompañados por la diputada Ivonne Ruiz Moreno, del PRI, integrantes de la Anpec advirtieron que más de 60 mil tienditas están en riesgo de cerrar por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y que, “a diez años de su implementación, hoy es una carga económica para las y los mexicanos”.

El Dato: El diputado Asael Hernández (PAN) convocó a todas y todos los pequeños comerciantes para que se manifiesten en contra de este agravio que lastima a las economías familiares.

Cuauhtémoc Rivera destacó que, en el Estado de México, el comercio representa 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que, en Coacalco, alcanza 44 por ciento.

Además, alertó sobre el crecimiento del mercado negro y señaló que tres de cada 10 cigarrillos se comercializan de forma ilegal, producto del contrabando tolerado por el propio Gobierno. Recordó que el impuesto pasará de 1.60 a 3.20 pesos por litro, un incremento del 200 por ciento, mientras que las bebidas light enfrentarán un nuevo gravamen de tres pesos por litro.

Los integrantes de la Anpec coincidieron en que el IEPS no representa una solución, sino un castigo regresivo al consumidor, con consecuencias graves como el cierre de negocios, pérdida de empleos y el fortalecimiento del mercado negro.

La diputada priista Ivonne Ruiz Moreno, en compañía de integrantes de la ANPEC, el miércoles, en conferencia de prensa en San Lázaro ı Foto: Especial

Asimismo, hicieron un llamado a tener equidad fiscal y políticas públicas de salud integrales, que no se disfracen de agendas políticas maniqueas con financiamiento oculto. También exigieron ser escuchados y participar en un diálogo constructivo que beneficie realmente al consumidor y no castigue al pilar de la economía barrial.

En este contexto, la diputada priista Ivonne Ruiz Moreno, en compañía de integrantes de la Anpec, acusó que Morena y sus aliados pretenden recaudar más impuestos bajo el mismo argumento, sin embargo, la realidad es que México no es un país más sano, pero si es más caro.

Acompañada por sus correligionarios Abigail Arredondo Ramos, Luis Gerardo Sánchez y Humberto Ambriz Delgadillo, la legisladora refirió que, a una década de la implementación del IEPS, la obesidad no ha disminuido, las enfermedades crónicas siguen en aumento y, lo peor, no existe ningún fondo transparente que demuestre que el dinero recaudado haya llegado al sistema de salud.

La diputada concluyó que el oficialismo ha agotado los recursos para sus programas clientelares y ahora pretende llenar ese vacío exprimiendo al pequeño comercio y a la economía familiar.

“México no necesita más impuestos, sino políticas inteligentes de prevención, educación alimentaria, programas deportivos y recreativos en las escuelas, y una canasta nutritiva y asequible”, sentenció.

Diputadas y diputados del PAN, encabezados por Héctor Saúl Téllez y Noemí Luna Ayala, también respaldaron las demandas de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) que se oponen al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para bebidas saborizadas y cigarros.