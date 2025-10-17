Censan más de 38 mil viviendas afectadas por lluvias en cinco estados, informa Bienestar

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, en enlace durante la conferencia Mañanera del Pueblo.

El Gobierno de México informó que hasta el 16 de octubre se han censado 38 mil 872 viviendas afectadas por las lluvias intensas registradas del 6 al 9 de octubre en 72 municipios de cinco estados del país, de acuerdo con cifras de la Secretaría del Bienestar.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, el registro ha sido realizado por más de 3 mil 500 servidores de la nación, quienes recorren las zonas afectadas en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro.

Para el fin de semana se prevé incrementar a 5 mil el número de personas desplegadas en territorio para reforzar el Censo de Bienestar y garantizar que toda la población reciba apoyo.

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel Reyes, detalló en enlace a la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que Veracruz concentra la mayor cantidad de viviendas afectadas, con 24 mil 525, seguido de Puebla con 6 mil 335, San Luis Potosí con 4 mil 956, Hidalgo con 2 mil 64 y Querétaro con 992.

“Estamos trabajando en 72 municipios, de los cuales 13 son de Veracruz, 22 de Hidalgo, 19 de Puebla, ocho de Querétaro y 10 de San Luis Potosí”, explicó Montiel Reyes, al señalar que el objetivo es cubrir también las comunidades aisladas por las lluvias.

Para apoyar las labores de levantamiento, el gobierno ha instalado 15 campamentos en puntos estratégicos de los cinco estados, entre ellos Poza Rica, Tantoyuca y el Parque Tajín (Veracruz); Huejutla y Zimapán (Hidalgo); Huauchinango y Zacatlán (Puebla); Peñamiller (Querétaro); y Ciudad Valles y Matlapa (San Luis Potosí).

El desglose completo de los municipios donde se realiza el censo puede consultarse en el micrositio oficial del Gobierno de México: www.gob.mx/reporteporlluvias.

