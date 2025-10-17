Luisa María Alcalde afirma que exdirector del Fonden no forma parte de Morena

Luisa Alcalde aclara que exdirector del Fonden no está afiliado a Morena

En una reciente conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, aclaró que José María Tapia Franco, exdirector del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), no está afiliado a Morena, aunque reconoció que mantiene relación con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Tapia Franco fue promovido como candidato a la alcaldía de Querétaro en las elecciones de 2024, respaldado por el PVEM en una alianza electoral con Morena.

Sin embargo, tras una revisión interna del padrón del partido, Alcalde confirmó que Tapia nunca ha sido miembro de Morena, desmintiendo rumores que habían circulado en medios y redes sociales sobre su supuesta militancia.

Hoy me preguntaron si José María Tapia, extitular del FONDEN, forma parte de @PartidoMorenaMx . La respuesta es no.



José María Tapia Franco ocupó la dirección del Fonden durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su gestión fue objeto de señalamientos relacionados con el manejo de recursos destinados a atender desastres naturales, aunque no se concretaron acusaciones formales en su contra.

En 2024, el PVEM lo postuló como candidato a la alcaldía de Querétaro, en coalición con Morena. A pesar del respaldo político, Tapia no logró imponerse en las elecciones, siendo derrotado por el candidato del PAN, Felipe Fernando Macías.

Reacciones dentro de Morena

Durante la conferencia, Alcalde también hizo referencia a la nueva “comisión antichapulines” de Morena, que revisará cuidadosamente las candidaturas de perfiles provenientes de partidos aliados, como el PVEM.

El objetivo es garantizar que los aspirantes cumplan con los lineamientos internos del partido y se alineen con su proyecto político.

La aclaración de Alcalde llega en un momento en que se multiplican los rumores sobre posibles candidaturas de personas que han militado en otros partidos políticos, lo que ha generado debates internos sobre la estrategia de alianzas de Morena para los próximos procesos electorales.

Con esta declaración, Morena busca dejar en claro que José María Tapia no forma parte de su partido, aunque reconoce su relación con el PVEM. Al mismo tiempo, el partido reafirma su compromiso de revisar a los candidatos de aliados políticos antes de otorgarles respaldo, con el fin de evitar conflictos internos y mantener la coherencia de su proyecto electoral.

