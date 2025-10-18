Agarrón en San Lázaro

Se calentó el cierre del debate previo a la aprobación de la Ley de Ingresos ayer en San Lázaro, nos cuentan. Y es que el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar desde la tribuna, en lo que se tenía previsto como la última participación del debate, retó al priista Rubén Moreira y al panista Federico Döring, a que “vengan aquí”, para luego agregar “para que pidas la palabra” y agregó: “Tú también Margarita, ¿por qué no vienes aquí?”. Los aludidos sin dudarlo se acercaron entonces a la tribuna en un momento en el que los ánimos estaban encendidos. El coordinador del PAN, Elías Lixa, desaprobó que Ramírez Cuéllar lanzara esos desafíos y luego desde su curul recetó: “Sólo un enano político, un insecto minúsculo para la política mexicana, una aberración de parlamentario, un provocador, una basura argumentativa, un estrecho mental, un obtuso de la dignidad, se inscribiría a un debate pidiendo debatir, sabiendo que es el último en la lista”. Aquí no le mandas a nadie, le dijo, antes de motejarlo como Ponchitito. Uf.

