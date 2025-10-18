En 3 días reconectan 161 comunidades; faltan 127

El titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, destacó que en sólo tres días, del 14 al 17 de octubre, hubo un avance significativo en la reducción de localidades incomunicadas tras las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias en La Huasteca, al pasar de 288 a 127, por lo que 161 comunidades ya tienen paso.

En conferencia de prensa mencionó que, para ello, 47 helicópteros brindan ayuda y en total, se atienden 461 incidencias en la Red Carretera Estatal y en los Caminos Alimentadores, para lo cual se han desplegado cerca de nueve mil trabajadores y elementos de las Fuerzas Armadas, y hasta el momento se han atendido 206 en 112 frentes de obra.

El Dato: ya está en operación la aplicación del Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, para registrar en tiempo real los eventos y monitorear su atención.

Detalló que en Hidalgo, las localidades incomunicadas pasaron de 84 a 77 y se tienen 131 caminos abiertos; en Puebla las localidades incomunicadas pasaron de 21 a 13 y hay nueve caminos abiertos.

En Querétaro se redujeron de 10 a cero las localidades incomunicadas y 18 caminos abiertos; en San Luis Potosí todas las comunidades están comunicadas y todos los caminos están abiertos; mientras que en Veracruz las localidades incomunicadas pasaron de 45 a 37 y hay 30 caminos abiertos.

En tanto, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja, informó que logró restablecer el 95.4 por ciento del suministro eléctrico en los estados afectados por las recientes lluvias.

Al enlazarse con la conferencia encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, detalló que en Querétaro se tiene un 100 por ciento del suministro eléctrico; en Veracruz, 98 por ciento, y en Hidalgo y Puebla, 90 por ciento. Actualmente, 12 mil 370 usuarios continúan en proceso de reconexión.

El restablecimiento ha contado con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, que transportó 14 plantas generadoras, de las cuales 12 fueron destinadas a Hidalgo y cinco a Veracruz, destacó.

Además, la CFE trabaja en la recuperación de la red pública de comunicaciones, con un 52 por ciento de avance en torres de telefonía celular y 35 por ciento en puntos de acceso a Internet. Para facilitar la conectividad, se distribuyen chips gratuitos en Centros de Atención en Veracruz, Hidalgo y Puebla, así como en oficinas de Sepomex.

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que hasta el día de ayer se han atendido 72 municipios: Veracruz (13); Hidalgo (22); Puebla (19); Querétaro (8); y SLP (10), en los que se han visitado 38 mil 872 viviendas que ya fueron censadas.

Explicó que ya son tres mil 500 los servidores de la nación que se encuentran en territorio, cifra que se espera incrementar a cinco mil este fin de semana. Agregó que en algunos lugares ha sido necesario establecer campamentos para acortar tiempos de traslado, o incluso llegar a comunidades de difícil acceso.

En lo particular, la funcionaria indicó que busca fortalecer el trabajo en Hidalgo, donde se mantienen 15 campamentos. Ello, porque el ingreso a algunas localidades ha sido a través de lanchas, aunque en esa entidad ya se logró censar a dos mil 64 hogares.

“Para que la gente sepa: no van a quedarse en el desamparo, se les va a apoyar y estaremos aquí el tiempo necesario. Y, como lo hemos dicho, vamos a llegar hasta el último rincón de las comunidades, para que todos estén censados y reciban los apoyos”, comentó.

Despliegan hasta buques para las tareas de auxilio

› Por Claudia Arellano

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reportó que en los cinco estados afectados se desplegaron ocho mil 389 efectivos y se han evacuado 346 personas.

Además, mencionó que El Plan DN-III se aplica en dos fases: en auxilio y recuperación y con ello se han realizado 158 operaciones aéreas y se han entregado 121 mil 910 despensas, además de que se implementaron tres puentes aéreos para llevar ayuda a las regiones más alejadas e incomunicadas, en total 84.

En conferencia, el general secretario informó que ya hay comunicación con comunidades de Hidalgo que quedaron aisladas por las lluvias torrenciales.

Por su oportunidad, el titular de la Secretaría de la Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que la dependencia ha desplegado cuatro mil 519 elementos en los cinco estados afectados, con apoyo de 116 vehículos, ocho aviones, 20 helicópteros, cinco buques y 19 embarcaciones, 10 drones y 42 equipos de maquinaria pesada.

Indicó que tiene desplegados cuatro mil 519 elementos en Veracruz, Puebla, Hidalgo, y San Luis Potosí, apoyados por 16 vehículos, ocho aviones, 20 helicópteros, cinco buques y 19 embarcaciones.

Señaló que en Poza Rica continúan saneando las calles, realizando labores de limpieza, sobre todo de la basura y de lodo. También ayudan en la limpieza de viviendas, realizan recorridos de vigilancia para evitar vandalismo y evacuación para atención médica de diferentes comunidades aisladas.

“En Poza Rica se está avanzando de manera significativa. Traemos ahí en labores de limpieza a tres mil 528 elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Defensa”, así como hay 190 máquinas para recoger la basura, y limpiar las calles, dijo el secretario.

En algunas áreas, el avance, sostuvo, es de 61 por ciento. De manera similar se trabaja en Álamo y El Higo.