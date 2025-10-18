Será Tijuana campo de base para Mundial 2026

La ciudad de Tijuana fue oficialmente seleccionada como campo base de entrenamiento para una de las selecciones que participarán en el Mundial de la FIFA 2026, cuya sede será compartida entre México, Estados Unidos y Canadá, anunció la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda.

Con esta distinción, Baja California se consolida como un referente internacional en conectividad, infraestructura y hospitalidad, al convertirse en anfitriona de un equipo mundialista que se preparará en territorio bajacaliforniano rumbo al máximo evento del futbol, destacó la mandataria estatal.

“Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno de México, Baja California será el hogar de selecciones de todo el mundo para su preparación previa rumbo a la fiesta más grande del futbol mundial… welcome to Baja”, expresó la mandataria estatal.

Tras un análisis de las posibles sedes de entrenamiento, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) seleccionó el Centro Xoloitzcuintle, en Tijuana, como espacio oficial donde deportistas de élite mundial realizarán su preparación rumbo a la Copa del Mundo.

Tijuana fue elegida por su ubicación estratégica, su infraestructura y su identidad fronteriza, que simboliza la unión entre dos naciones. La ciudad cuenta con el único aeropuerto internacional con conexión directa a Estados Unidos a través del Cross Border Xpress (CBX), además de una amplia red hotelera, y servicios turísticos con estándares internacionales.

Esta decisión coloca a Baja California como un punto estratégico en la organización del Mundial 2026, ya que desde Tijuana se puede acceder fácilmente a las tres ciudades sede en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), así como a múltiples sedes en el sur de Estados Unidos, y continúa con el compromiso de posicionar a la entidad a nivel internacional.