Son “chicas” las propiedades, dice Pepín

El que trató de salir al paso ante las críticas por la acelerada compra de múltiples ranchos que hizo en Tabasco, aumentando así su patrimonio, fue el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador. “Tengo esas propiedades porque tuve una y luego me ofrecieron 10 hectáreas y las compré, luego me ofrecieron 11 hectáreas y las compré, pero las fui comprando poco a poco, son propiedades chicas, pero bueno, yo estoy tranquilo, sé cómo la adquirí y es producto del esfuerzo”, señaló el funcionario que, de acuerdo con datos de su propia declaración patrimonial posee nada menos y nada más que 13 ranchos, 8 de los cuales adquirió durante el sexenio de su hermano Andrés Manuel y varios de ellos al contado. Dice Pepín que son chicas las propiedades, aunque el periodista Audelino Macario, quien ha seguido de cerca el asunto, refiere que suman más de 200 hectáreas. Ahí nomás.

