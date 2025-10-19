Sheinbaum visita Pantepec, Puebla, en sexto día de recorridos

Claudia Sheinbaum escucha a los pobladores de El Carrizal, Pantepec, Puebla, para atender las afectaciones por las fuertes lluvias.

La presidenta Claudia Sheinbaum visitó el municipio de Pantepec, Puebla, para evaluar el avance de la atención a las comunidades afectadas por las intensas lluvias en la región Huasteca de la semana pasada, en su sexto día de recorridos.

Este domingo, como lo avisó desde temprano el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, Sheinbaum Pardo visitó el Refugio Temporal de El Carrizal, en Pantepec, para escuchar a la población y conocer sus necesidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, junto al gobernador Alejandro Armenta, durante su recorrido en Pantepec. ı Foto: Presidencia

También, la presidenta evaluó el avance de los trabajos para la reapertura de los caminos, cuyo paso se vio afectado por las fuertes lluvias e inundaciones.

A propósito, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó en un mensaje en video que “le agradecemos [a la presidenta] todo el apoyo que nos ha enviado a las diferentes zonas. [...] Vamos a seguir atendiéndoles”.

¡Buenos días, amigas y amigos! 🙌🏻



El sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Huehuetla y Tianguistengo, Hidalgo, junto con el gobernador Julio Menchaca, desde donde supervisó los avances en las labores para atender a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias.

Publicó un video en redes sociales donde mostró algunos de los momentos de estos recorridos, en donde evaluó los daños y las afectaciones a la vez que habló con la población sobre sus necesidades tras las fuertes lluvias.

“Hoy estuvimos en Huehuetla y Tianguistengo, Hidalgo, con el gobernador Julio Menchaca Salazar. Informamos a la población sobre los avances en apertura de caminos, la llegada de más apoyos, así como el censo de las y los servidores de la nación. No están solos”, escribió Sheinbaum.

Asimismo, informó que, en Huehuetla, Hidalgo, se inició el censo de las viviendas afectadas para comenzar la distribución de apoyos, y que ha avanzado la reapertura de caminos.

Residentes de Pantepec, Puebla, conversan con la Presidenta de México durante su visita para supervisar la ayuda por inundaciones. ı Foto: Presidencia

“Informamos a la población de Huehuetla, Hidalgo, que las y los servidores de la nación iniciaron el censo de viviendas afectadas para comenzar la distribución de apoyos. Ya está abierto el camino de forma parcial; poco a poco llegará más maquinaria para acelerar la limpieza. Trabajamos en coordinación con el gobierno del estado”, escribió en X.

Al corte de la mañana de este domingo, el Gobierno federal, a través del micrositio en el que reporta las cifras de la atención a la emergencia en los estados afectados, informó que la cifra de personas no localizadas por estos hechos bajó a 31, desde 39 que se reportaron en el último recuento.

Mientras que la cifra de personas fallecidas continúa en 76.

