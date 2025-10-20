Ciclón Sonia: ¿Cómo va la formación del sistema meteorológico HOY 20 de octubre?

La temporada de ciclones tropicales en México está cerca de terminar, lo que significa el inminente fin de las fuertes lluvias que han azotado el país, algunas de las cuales han provocado fuertes inundaciones y devastación en diferentes regiones del territorio nacional.

Sin embargo, antes de que termine la formación de sistemas meteorológicos, algunos cuantos más amenazan a México, con potencial de provocar fuertes lluvias, especialmente en los estados de las costas del Pacífico y el Atlántico.

tormentas tropicales Raymond y Priscila ı Foto: Especial.

Particularmente, en el Pacífico, autoridades vigilan dan seguimiento al ciclón Sonia, siguiente en la lista de los sistemas tropicales, el cual se está desarrollando y cuenta con una alta probabilidad de evolucionar, lo que podría llevar a lluvias y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Seguimiento del ciclón Sonia: ¿Cómo va la formación de este sistema?

Después del paso de Raymond, que provocó afectaciones menores, según las autoridades, el siguiente fenómeno en la lista de los que se formarán en el Pacífico será Sonia.

Al corte de este lunes 20 de octubre, Sonia se encuentra en calidad de zona de baja presión al sur del país, con 10 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas, pero 50 por ciento en siete días, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Es decir, la próxima semana, Sonia podría haberse terminado de formar como ciclón, lo cual provocará más lluvias.

Zona de #BajaPresión en el Océano #Pacífico con probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 7 días. Más detalles en el gráfico. pic.twitter.com/KGf6WW2962 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2025

Además, a partir de su formación ciclónica, podría evolucionar a huracán categoría uno, dos o incluso tres, lo cual representa mayor riesgo de afectaciones por lluvias en los estados de la costa del Pacífico.

¿Dónde ver EN VIVO la trayectoria del ciclón Sonia?

Hasta el momento, no hay una plataforma que permita seguir en vivo el avance del ciclón Sonia por las costas mexicanas.

Sin embargo, si continúa la evolución de este sistema meteorológico, probablemente se habilite el seguimiento satelital de la plataforma Zoom Earth, la cual ofrece una proyección en vivo de los sistemas meteorológicos de México y el mundo.

Así se ve la plataforma ZoomEarth, que proyecta en vivo los sistemas meteorológicos en el país. ı Foto: Captura de video

Es posible acceder a ella en ESTE ENLACE. Sin embargo, actualmente no ofrece la transmisión del ciclón Sonia, y se prevé que solo esté disponible cuando evolucione el sistema.

¿Qué estados podrían estar afectados por el ciclón Sonia?

Si Sonia evoluciona a ciclón, y posteriormente a huracán, afectaría con fuertes lluvias principalmente a los estados de:

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

