Sheinbaum presenta plan de 4 ejes para atender emergencias y prevenir desastres naturales

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló el plan nacional para atender y prevenir emergencias por desastres naturales.

A fin de robustecer la respuesta de las autoridades ante condiciones de emergencia por fenómenos naturales, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó los cuatro ejes que guiarán las acciones del gobierno tras la devastación ocasionada por las inundaciones en la región de la Huasteca.

El primer eje consiste en la atención inmediata a la emergencia, que contempla la apertura de caminos, la limpieza de zonas afectadas, la atención a la salud y garantizar el funcionamiento del agua potable.

El segundo eje, de apoyo a familias damnificadas, se basará en el censo que levanta la Secretaría de Bienestar, con el fin de brindar recursos directos a las personas afectadas.

El tercer eje aborda la reconstrucción de caminos e infraestructura, lo que incluye no sólo limpieza y reparación, sino también el desazolve de ríos, la rehabilitación de escuelas y viviendas, así como el impulso a la reactivación económica en las zonas dañadas.

Finalmente, el cuarto eje se enfoca en el fortalecimiento del sistema de pronóstico y alertamiento de riesgos, mediante más insumos y personal para el Comité Científico, con el propósito de reforzar los sistemas de monitoreo en todo el territorio nacional.

Asimismo, se trabajará en la actualización de los atlas de riesgo y en la mejora del alertamiento digital, similar al que ya opera para sismos. En este punto, Sheinbaum Pardo adelantó que ya se desarrollan mecanismos para que las alertas por desbordamiento de ríos u otras amenazas naturales también lleguen directamente a los teléfonos celulares.

