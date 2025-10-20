Sheinbaum reitera apoyo a Hidalgo ante emergencia

En su visita a Hidalgo, la Presidenta Claudia Sheinbaum recorrió las comunidades de Huehuetla y Tianguistengo, dos de los municipios más afectados por las lluvias, donde reiteró el apoyo de su Gobierno para la atención a la emergencia y, posteriormente, la recuperación.

El gobernador de la entidad, Julio Menchaca, dio cuenta del avance que hay en la rehabilitación de caminos y carreteras, así como de la entrega de apoyos a las comunidades más afectadas por las lluvias.

En Huehuetla y en Tianguistengo, la Presidenta y el gobernador tuvieron un encuentro de escucha, cercano y cálido.

Con el apoyo de 189 máquinas, se han abierto 188 caminos afectados por las lluvias, de los cuales 51 han sido abiertos de forma total y 137, de forma parcial.

Gracias a los operativos de búsqueda y rescate, se ha logrado la localización de ocho personas, un avance significativo que permite reducir la cifra oficial de personas no localizadas a 12. La estrategia de distribución de víveres ha sido robusta; la cifra total de despensas entregadas asciende a 72 mil 610. De este total, 55 mil 829 han sido entregadas por la vía terrestre.

Para garantizar que ninguna comunidad quede sin provisiones, la vía aérea ha jugado un papel determinante, mediante la cual se han entregado 16 mil 781 despensas y asegurando el suministro de alimentos a aquellas áreas cuyos accesos terrestres permanecen interrumpidos.

En materia de salud se han realizado un total de 253 traslados de pacientes. De ellos, 206 fueron atendidos de primer nivel y 47 requirieron hospitalización; el número de fallecidos se mantiene en 22.