Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 21 de octubre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 21 de octubre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Aguacate Hass en malla o a granel: $28.90 el kilo

Calabaza de Castilla: $14.90 por kilo

Naranja a granel: $19.90 por kilo

Plátano Chiapas: $23.90 el kilo

Jitomate saladett: $19.90 el kilo

Piña miel: $19.90 el kilo

Papa blanca: $19.90 el kilo

Limón sin semilla: $39.90 el kilo

Cilantro: $7.90 el kilo

Espinaca: $7.90 la pieza

Limón agrio: $38.90 el kilo

Manzana Perón Golden: $39.90 el kilo

Manzana granny: $39.90 el kilo

Champiñones: $69.00 el kilo

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Carnes, Pollo y Pescados

Deshebrada de cerdo: $64.00 el paquete

Molida de cerdo: $115.00 por kilo

Milanesa de pollo: $174.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso: $174.00 el kilo

Bistec de res: $256.00 el kilo

Molida de res premium: $179.00/kg

Milanesa de pechuga de pollo: $154.00 el kilo

Milanesa de res pulpa blanca: $221.00 el kilo

Arrachera de res marinada SuKarne: $196.00 el paquete

Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $196.00 el paquete

Filete tilapia: $115.00 el kilo

Filete de atún fresco: $315.00 el kilo

Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete

Atún ahumado Tuny: $30.00 la lata

Pechuga sin piel: $154.00 el kilo

Carne de res SuKarne deshebrada: $124.00 el paquete

Codillo de cerdo: $84.00 el kilo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT