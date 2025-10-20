Martes de frescura Walmart: las mejores ofertas HOY 21 de octubre

Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 21 de octubre te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Aguacate Hass en malla o a granel: $28.90 el kilo
- Calabaza de Castilla: $14.90 por kilo
- Naranja a granel: $19.90 por kilo
- Plátano Chiapas: $23.90 el kilo
- Jitomate saladett: $19.90 el kilo
- Piña miel: $19.90 el kilo
- Papa blanca: $19.90 el kilo
- Limón sin semilla: $39.90 el kilo
- Cilantro: $7.90 el kilo
- Espinaca: $7.90 la pieza
- Limón agrio: $38.90 el kilo
- Manzana Perón Golden: $39.90 el kilo
- Manzana granny: $39.90 el kilo
- Champiñones: $69.00 el kilo
Carnes, Pollo y Pescados
- Deshebrada de cerdo: $64.00 el paquete
- Molida de cerdo: $115.00 por kilo
- Milanesa de pollo: $174.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso: $174.00 el kilo
- Bistec de res: $256.00 el kilo
- Molida de res premium: $179.00/kg
- Milanesa de pechuga de pollo: $154.00 el kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $221.00 el kilo
- Arrachera de res marinada SuKarne: $196.00 el paquete
- Arrachera de res marinada SuKarne ligera 600g: $196.00 el paquete
- Filete tilapia: $115.00 el kilo
- Filete de atún fresco: $315.00 el kilo
- Cubitos de atún Dolores alerta amarilla: $64.00 el paquete
- Atún ahumado Tuny: $30.00 la lata
- Pechuga sin piel: $154.00 el kilo
- Carne de res SuKarne deshebrada: $124.00 el paquete
- Codillo de cerdo: $84.00 el kilo
