SICT reporta que ya bajó el número de comunidades incomunicadas por lluvias

A más de una semana de la devastación provocada por las lluvias e inundaciones en la región de la Huasteca, 119 localidades permanecen incomunicadas, dio a conocer el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, dio

Al participar en la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, precisó que del 14 al 19, el número de comunidades con caminos interrumpidos bajó de 288 a 119 localidades.

De la red federal únicamente falta por restablecer el paso en un puente, cuyas obras están en proceso en el estado de Hidalgo y que, estimó, quedará listo entre este lunes y mañana martes.

En cuanto a la red estatal y caminos alimentadores, se ha restablecido el paso en 169 localidades, mediante la liberación de 340 caminos.

Para estos trabajos se ha recurrido a la labor de nueve mil 941 personas desde las secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de la SICT; además, mil 79 máquinas.

Para realizar los traslados y otras tareas se han utilizado 47 helicópteros: 21 en Hidalgo, 17 en Veracruz, 7 en Puebla y dos en Querétaro.

El funcionario también presentó el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, para presentar a detalle las afectaciones y los trabajos realizados conforme a las características del relieve topográfico.

“Esto va a ser muy útil, esta herramienta va a ser muy útil para el proceso de reconstrucción que ya estamos comenzando, porque ya cada uno de estos puntos va a tener el detalle de desarrollo de proyecto ejecutivo. En fin, diferentes datos que que son importantes para mejorar, inclusive, los caminos ya en el proceso de reconstrucción”, dijo.

