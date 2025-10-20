Reporte en la Mañanera de CSP

SICT reporta que ya bajó el número de comunidades incomunicadas por lluvias

Jesús Antonio Esteva Medina, al participar en la conferencia presidencial, precisó que del 14 al 19, el número de comunidades con caminos interrumpidos bajó de 288 a 119 localidades

Conferencia en Palacio Nacional.
Conferencia en Palacio Nacional. Foto: Gobierno de México.
Por:
Yulia Bonilla

A más de una semana de la devastación provocada por las lluvias e inundaciones en la región de la Huasteca, 119 localidades permanecen incomunicadas, dio a conocer el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, dio

Al participar en la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, precisó que del 14 al 19, el número de comunidades con caminos interrumpidos bajó de 288 a 119 localidades.

De la red federal únicamente falta por restablecer el paso en un puente, cuyas obras están en proceso en el estado de Hidalgo y que, estimó, quedará listo entre este lunes y mañana martes.

TE RECOMENDAMOS:
Esta es la actividad sísmica de hoy, 20 de octubre.
¿Sonó la alarma?

Temblor en México HOY 20 de octubre: Noticias AL MOMENTO de sismos

En cuanto a la red estatal y caminos alimentadores, se ha restablecido el paso en 169 localidades, mediante la liberación de 340 caminos.

Para estos trabajos se ha recurrido a la labor de nueve mil 941 personas desde las secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de la SICT; además, mil 79 máquinas.

Para realizar los traslados y otras tareas se han utilizado 47 helicópteros: 21 en Hidalgo, 17 en Veracruz, 7 en Puebla y dos en Querétaro.

El funcionario también presentó el Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, para presentar a detalle las afectaciones y los trabajos realizados conforme a las características del relieve topográfico.

“Esto va a ser muy útil, esta herramienta va a ser muy útil para el proceso de reconstrucción que ya estamos comenzando, porque ya cada uno de estos puntos va a tener el detalle de desarrollo de proyecto ejecutivo. En fin, diferentes datos que que son importantes para mejorar, inclusive, los caminos ya en el proceso de reconstrucción”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Ariadna Montiel en Palacio Nacional.
Primera etapa requerirá 10 mmdp

Damnificados en La Huasteca recibirán apoyos de 20 mil a 100 mil pesos, precisa Bienestar