Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 21 y 22 de octubre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 21 de octubre y miércoles 22 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
Ofertas en frutas y verduras
- Aguacate: $28.80 el kilo (solo este martes 21 de octubre)
- Cebolla blanca: $19.80 el kilo (solo este martes 21 de octubre)
- Papa blanca: $19.80 el kilo (solo este martes 21 de octubre)
- Sandía con semilla: $15.80 el kilo
- Manzana Red en bolsa: $32.80 el kilo
- Uva blanca: $64.80 el kilo
- Melón chino: $24.80 el kilo
- Manzana Gala en bolsa: $32.80 el kilo
- Tuna blanca: $29.80 el kilo
- Naranja: $23.80 el kilo
- Zanahoria: $15.80 el kilo
- Chile serrano: $59.80 el kilo
- Coliflor: $46.80 la pieza
- Brócoli: $49.80 el kilo
- Ajo a granel 100g: $16.90
- Calabaza Halloween: $39.80 el kilo
- Champiñón blanco a granel: 20% de descuento
Ofertas en carnes y pescados
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso congelada: $74.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 el kilo
- Carne trocitos de res Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo
- Chuleta de cerdo: $112.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
- Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo
- Mojarra Tilapia entera congelada: $69.90 el kilo
- Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
- Sierra: $79.90 el kilo
