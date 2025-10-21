Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 21 y 22 de octubre de 2025

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 21 de octubre y miércoles 22 de octubre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Aguacate: $28.80 el kilo (solo este martes 21 de octubre)

Cebolla blanca: $19.80 el kilo (solo este martes 21 de octubre)

Papa blanca: $19.80 el kilo (solo este martes 21 de octubre)

Sandía con semilla: $15.80 el kilo

Manzana Red en bolsa: $32.80 el kilo

Uva blanca: $64.80 el kilo

Melón chino: $24.80 el kilo

Manzana Gala en bolsa: $32.80 el kilo

Tuna blanca: $29.80 el kilo

Naranja: $23.80 el kilo

Zanahoria: $15.80 el kilo

Chile serrano: $59.80 el kilo

Coliflor: $46.80 la pieza

Brócoli: $49.80 el kilo

Ajo a granel 100g: $16.90

Calabaza Halloween: $39.80 el kilo

Champiñón blanco a granel: 20% de descuento

Verduras frecas ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

Molida de res 80/20: $98.90 el kilo

Pierna de cerdo con hueso congelada: $74.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s charola: $154.90 el kilo

Carne trocitos de res Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim’s charola: $174.90 el kilo

Chuleta de cerdo: $112.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo

Medallón de pechuga de pollo: $158.00 el kilo

Mojarra Tilapia entera congelada: $69.90 el kilo

Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo

Sierra: $79.90 el kilo

¡Tus OFERTAS favoritas! 🥩🥑 En el #MartesYMiércolesDelCampo vas a llevarte la calidad de siempre, pero AHORRANDO al... Publicado por Soriana en Martes, 21 de octubre de 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT