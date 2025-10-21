Salud buscará que vacuna Patria sirva contra fiebre amarilla

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, adelantó que ahora se busca que la vacuna Patria, que se creó para proteger a la población hacia finales de la pandemia por Covid-19, sirva contra fiebre amarilla.

Comentó que por ahora se busca que la vacuna desarrollada en México pase las pruebas ante la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Actualmente está tratando de pasar las pruebas necesarias ante Cofepris para su registro sanitario y abriendo posibilidades, incluso no nada más de Covid, sino de poder ser utilizada para otros acontecimientos como puede ser fiebre amarilla, etcétera. La tecnología es distinta y ahí queremos aprovechar qué tipo de vacuna se puede producir fundamentalmente”, declaró.

Vacuna Patria buscaría funcionar contra fiebre amarilla ı Foto: Especial.

El funcionario recordó que, como parte del plan de fortalecimiento en la producción nacional de fármacos en México, se han firmado tres convenios con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) para tratar de producir inmunológicos.

En principio, se busca producir la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que tiene que ver con infecciones pulmonares, así como dosis contra sarampión.

Aunado a esto, se firmó con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) un convenio para buscar el desarrollo de alimentos funcionales que sean sanos y que puedan orientarse al manejo de la diabetes y la hipertensión arterial.

