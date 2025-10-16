Salud y COFEPRIS despliegan más de 1,500 brigadistas para atención sanitaria tras lluvias intensas

La Secretaría de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), informó sobre el despliegue de acciones sanitarias ante los riesgos derivados de las lluvias intensas en varias entidades del país.

En coordinación con el Sistema Federal Sanitario, la COFEPRIS activó acciones en saneamiento básico, manejo higiénico de agua y alimentos, y vigilancia sanitaria, principalmente en Veracruz, Hidalgo, Querétaro, Puebla y San Luis Potosí, donde este día se desplegaron 1,500 brigadistas de distintas áreas.

Se activó el Programa de Atención a Emergencias Sanitarias, con seis brigadas especializadas en cada una de estas entidades, y se movilizó la fuerza operativa nacional para sumarse a la atención de la emergencia.

Esta coordinación permite atender de manera integral las necesidades de las comunidades afectadas, priorizando la protección de la salud pública y la prevención de brotes de enfermedades que puedan surgir tras las inundaciones.

Entre las acciones realizadas por las brigadas destacan:

Cloración de más de 1,636,320 litros de agua, garantizando su potabilidad para consumo humano

Entrega de 2,340 frascos de plata coloidal, como medida complementaria de desinfección

459 determinaciones de agua en sistemas de abastecimiento locales

250 evaluaciones de riesgos sanitarios, para identificar posibles focos de infección

1,211 pláticas de saneamiento básico y manejo higiénico de alimentos, con alcance de 8,902 personas

Entrega de 133 kg de hipoclorito de calcio

Distribución de 1,310 materiales informativos, orientando a la población sobre medidas de higiene y prevención.

Otras acciones prioritarias incluyen la vigilancia sanitaria en refugios temporales y unidades médicas, así como el encalamiento y destrucción de alimentos y medicamentos en mal estado, evitando riesgos adicionales para la salud.

Estas brigadas trabajan en coordinación con la Dirección General de Epidemiología (DGE) y el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (CENAPRECE), como parte de la respuesta integral de la Secretaría de Salud frente a la emergencia sanitaria, asegurando que los recursos y esfuerzos lleguen a quienes más los necesitan.

Con estas acciones, la Secretaría de Salud refuerza su compromiso con la protección de la salud de la población, promoviendo medidas preventivas y garantizando que las comunidades afectadas puedan recuperar la normalidad de manera segura y eficiente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL