Gobierno federal presenta Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama; marca ‘un antes y un después’: Presidenta

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presenta la inversión histórica para el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama.

A fin de reducir la alta incidencia de muertes y casos de cáncer mamario, el Gobierno Federal presentó el Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama, que contempla estar totalmente listo para 2027 a fin de garantizar que cualquier persona tenga acceso a los servicios sin importar si cuenta o no con derechohabiencia.

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, expuso que, en México, la primera causa de muerte entre mujeres es este padecimiento y cada 60 minutos, una pierde la vida; además, la población considerada dentro del grupo de riesgo, al tener más de 40 años de edad, es de 25.5 millones, panorama que establece lo “significativo que es atender este problema”, dijo.

El plan del Gobierno de México garantiza la atención integral y gratuita para el cáncer de mama a todas las mujeres. ı Foto: Presidencia

Este modelo se basará en cinco estrategias, donde la primera consistirá en campañas educativas para dar a conocer a la población los factores de riesgo, como lo son la obesidad, el sedentarismo, el consumo de alcohol y el tabaquismo; también se implementarán acciones de detección oportuna, por medio de campañas intensas para favorecer la autoexploración mamaria a partir de los 20 años de edad.

“Ahí lo que se recomienda es que la detección se haga siete días después de haber terminado la menstruación cada mes, en una fecha fija, que son los siete días después de la menstruación para que las mujeres se exploren sus mamas, cada una de ellas”, dijo.

Este modelo se basará en cinco estrategias ı Foto: Especial

Recomendó realizar una mastografía bianual una vez cumplidos los 40 años, para que en caso de encontrar lesiones se realice una biopsia y se determine el tratamiento a seguir, o que se proceda con la cirugía o quimioterapia, según corresponda.

Detalló que para echar a andar la estrategia se cuenta con 656 mastógrafos en 640 hospitales que atienden este padecimiento, lo cual será fortalecido con mil mastógrafos nuevos y mil equipos de ultrasonido; además se sumarán 20 centros de diagnóstico de referencia con personal especializado.

Con el nuevo equipo, se estima que para 2026-2027 habrá 1,656 mastógrafos en el sector público de salud. ı Foto: Presidencia

Aseguró que esto permitirá hacer 8.9 millones de mastografías anuales, es decir, poco más de 30 mil al día, y 21 estudios diarios. A esto se sumarán 20 nuevos centros de diagnóstico integral.

“El programa aplica a todo el sector público de salud independientemente de su derecho a vivienda, de tal manera que, si una mujer está en el IMSS o en el ISSTE, etcétera, en cualquiera de las instituciones y pierde su derechohabiencia seguirá siendo atendida en el mismo centro, para saber que puede tener continuidad”, dijo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que con este plan se busca reducir los tiempos en los que se brinda atención a las mujeres para reducir los riesgos.

Comentó que en diciembre se inaugurará uno de los centros de atención oncológica en la Ciudad de México, que dejó en obra desde que fue Jefa de Gobierno, y lo mismo se buscará replicar en cada una de las entidades federativas, que además contará con albergues para que puedan estar los familiares de las pacientes, de manera que no tengan que desplazarse.

“De tal manera que la mujer no importa qué tan alejada esté, pueda llegar a recibir su atención, tenga un familiar y pueda regresar a su comunidad. Esto cambia por completo lo que se ha hecho en México; esto realmente es un modelo de atención integral al cáncer de mama, desde la prevención hasta el tratamiento de las mujeres”, dijo.

Especificó que este plan requerirá una inversión de ocho mil millones de pesos, de los cuales la mitad serán aportados por el IMSS, mientras que el Gobierno Federal aportará lo restante por medio del ISSSTE e IMSS Bienestar.

Estimó que el plan estará listo en un tiempo de año y medio a dos años como máximo, de manera que ya para 2027 ya se reduzca significativamente el número de muertes por cáncer de mama.

