Cáncer de mama se duplica en la CDMX en 7 años

Las mujeres de la Ciudad de México enfrentan un boom de cáncer de mama en los últimos siete años, pues en ese periodo se ha duplicado el número de casos, de acuerdo con cifras oficiales.

La Razón revisó las estadísticas recopiladas en los Boletines Epidemiológicos emitidos por la Secretaría de Salud federal y halló que desde 2018 (exceptuando 2023) ha crecido el número de personas diagnosticadas con cáncer de mama.

De esta manera pasamos de tener mil 545 casos diagnosticados de cáncer de mama durante 2018 a tres mil 26 en 2024, prácticamente el doble.

Sin embargo, entre enero y julio de 2018 la Secretaría de Salud de la CDMX (Sedesa) llevó a cabo 30 mil 316 de mastrografías mientras que en el mismo periodo de 2024 realizó sólo seis mil 855. Esto según los informes de gobierno de la dependencia en dichos años, encabezada entonces por Oliva López Arellano.

Alma Ortiz Pellón, subdirectora de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC), apunta que existen importantes brechas de información y de atención del cáncer de mama.

20 mil mastrografías ha relizado la gestión de Clara Brugada

“Sigue habiendo un subdiagnóstico del cáncer de mama y si los datos sugieren eso habría que preguntarle qué dejó de hacerse antes en la CDMX que se hace ahora. Muchos de los mastógrafos que estaban en la ciudad eran obsoletos. Muchos de los casos detectados pudieron haber sido vía ultrasonidos mamarios y no por mastografías”, apuntó en entrevista con La Razón.