Sistema Cutzamala registra segundo nivel más alto de almacenamiento en 8 años

El almacenamiento del Sistema Cutzamala se encuentra a poco de llegar a su máxima capacidad, lo que ubica a este 2025 como el segundo periodo en el que mejores indicadores de disponibilidad de recurso hídrico ha registrado en los últimos ocho años.

El último año en el que, con corte a octubre, las tres presas que componen a este sistema tuvieron almacenamiento por arriba del 96 por ciento fue 2018, cuando al 31 de dicho mes alcanzó 96.7 por ciento, lo cual ya fue rebasado este 19 de octubre al llegar a 96.8 por ciento.

De acuerdo con el último reporte, las presas Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque registran almacenamientos de 95.38, 97.09 y 97.53 por ciento respectivamente.

Vista de la presa Valle de Bravo, del Sistema Cutzamala, el pasado 11 de octubre. ı Foto: Cuartoscuro

En la edición de este martes, La Razón reportó las advertencias que se hacen sobre futuros nuevos periodos de sequías que afectarán a México, a pesar de las intensas precipitaciones que cayeron este año, lo cual es una consecuencia del cambio climático.

El ir y venir de estas condiciones ya se ha observado en anteriores periodos.

Por ejemplo, después de los altos niveles de almacenamiento que se tuvieron en 2018, el Sistema Cutzamala cayó a mínimos que generaron alertas sobre la llegara de un “día cero”. Por ejemplo, para octubre de 2023 se registraron niveles menores al 40 por ciento.

Recuperación sostenida por lluvias y medidas de gestión

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) destacó que el repunte en el almacenamiento se debe principalmente a las lluvias extraordinarias registradas entre julio y septiembre, las cuales superaron el promedio histórico en gran parte de la región centro del país.

Estas precipitaciones permitieron una recuperación sostenida en las tres presas que integran el sistema, luego de varios años de déficit severo.

💧 La Conagua incrementó en 45 por ciento el volumen de agua que entrega del Sistema Cutzamala al #Edomex y la #CDMX.



Este aumento beneficia a habitantes de 13 alcaldías y 15 municipios.



Más información 👇

🔗 https://t.co/8qULgSsidR pic.twitter.com/gNxS9bfRKG — Conagua (@conagua_mx) October 21, 2025

De acuerdo con especialistas, el actual comportamiento del Cutzamala confirma la alta vulnerabilidad del sistema ante los extremos climáticos.

El Sistema Cutzamala abastece cerca del 25 por ciento del agua potable que se consume en el Valle de México, por lo que su comportamiento es considerado un indicador clave para medir la seguridad hídrica de la región.

Con ello, 2025 se perfila como un año de equilibrio en el sistema hídrico del centro del país, aunque los expertos insisten en que esta recuperación debe verse como una oportunidad para mejorar la planeación y no como una garantía de estabilidad a largo plazo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL