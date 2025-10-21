Temblor HOY 21 de octubre de 2025 en México: Noticias AL MOMENTO de sismos

En punto de las 08:00 horas, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) publicó su reporte matutino de sismicidad de este 21 de octubre, que incluye todos los movimientos de magnitud menor de 1.0 actualizado hasta las 05:00 horas.

A continuación, te presentamos toda la actividad sísmica detectada durante la madrugada de este martes en al menos siete entidades de la República.

La dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encargada de monitorear la actividad sísmica en todo el territorio mexicano registró temblor de intensidad 4.1 a 55 km al sureste de Crucecita, Oaxaca aproximadamente a las 07:34 horas.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 55 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 21/10/25 07:34:53 Lat 15.54 Lon -95.68 Pf 13 km pic.twitter.com/9dNPv24pFQ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 21, 2025

¿En dónde más tembló?

De acuerdo al reporte matutino de sismicidad del SSN esta es la actividad sísmica del país:

Sismo intensidad 4.0 grados a 66 km al noroeste de La Mira, Michoacán a las 05:14 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 66 km al NOROESTE de LA MIRA, MICH 21/10/25 05:14:38 Lat 18.22 Lon -102.91 Pf 44 km pic.twitter.com/iBZ4Z9xbvB — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 21, 2025

Sismo intensidad 4.0 grados a 36 km al sur de Atoyac de Álvarez, Guerrero a las 03:21 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 36 km al SUR de ATOYAC DE ALVAREZ, GRO 21/10/25 03:21:32 Lat 16.88 Lon -100.50 Pf 8 km pic.twitter.com/TOfWtbukek — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 21, 2025

Sismo intensidad 3.5 grados a 24 km al oeste de Matías Romero, Oaxaca las 02:07 horas

Sismo intensidad 4.0 grados a 83 km al noroeste de San Felipe, Baja California a la 01:42 horas

SISMO Magnitud 4.0 Loc 83 km al NOROESTE de SAN FELIPE, BC 21/10/25 01:42:51 Lat 31.40 Lon -115.58 Pf 20 km pic.twitter.com/JePGKn115C — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 21, 2025

Sismo intensidad 3.6 grados a 109 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca las 00:22 horas

Medidas de prevención

Toma medidas en tu hogar

Antes de que suceda un temblor, se recomienda revisar de manera constante la estructura del hogar, así como identificar las zonas de menor riesgo; además, revisa las instalaciones de gas y luz.

Planifica evacuación con tu familia

Ante un eventual sismo, prepara a tu familia para la prevención de riesgos con la elaboración de un plan. También puedes realizar simulacros y ubicar las rutas de evacuación, además de tener a la mano una mochila de vida.

En un sismo, conserva la calma

Durante un temblor, es importante alejarte de puertas y ventanas, conservar la calma, cortar el suministro de gas y electricidad, así como alejarse de edificios altos.

Medidas para un retorno seguro a casa

Una vez que pase es importante que al regresar a tu hogar no encender cerillos, usar el teléfono solo para emergencias y atender las recomendaciones de las autoridades.

Prepara una mochila de vida

Recuerda que la prevención puede ayudarnos a salvar muchas vidas.

En esta temporada de #Lluvias y #CiclonesTropicales, prepara y ten a la mano tu #MochilaDeEmergencia 🎒 con artículos esenciales.



🧠Recuerda: si debes evacuar, esta mochila debe ir contigo.

✅Colócala en un lugar visible y de fácil acceso! pic.twitter.com/1L6larOOCY — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 4, 2025

