TEPJF volvería a quedar incompleto tras renuncia de la magistrada Janine Otálora: Adán Augusto

Janine Otálora dejará su cargo de magistrada del TEPJF el 31 de octubre.

Janine Otálora Malassis presentó formalmente ante el Senado de la República su renuncia al cargo de magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), decisión de la que la Cámara alta únicamente tomó conocimiento, pues la ley no le otorga facultades para rechazarla.

Durante la sesión, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, precisó que la dimisión no se ajusta estrictamente a los supuestos establecidos en el artículo 98, primer párrafo, de la Constitución, dado que Otálora no comunicó con anticipación su decisión de concluir el encargo .

El mandato de la magistrada estaba previsto para concluir al término del proceso electoral más reciente, es decir, el 31 de octubre de 2025. Si bien la reforma judicial promulgada este año abría la posibilidad de extender su periodo hasta octubre de 2027 , la jurista decidió no adherirse a dicha prórroga.

Sala Superior del TEPJF volvería a quedar incompleta

López Hernández explicó que lo más probable es que la vacante permanezca abierta, ya que no existe una disposición legal que permita designar al “segundo lugar” del proceso anterior.

“No pasa nada si queda la vacante, el Tribunal puede seguir sesionando con seis magistrados. Incluso, en la elección pasada trabajó con cinco, hasta que se incorporó una sexta integrante, la hoy magistrada Claudia Aguilas Ochoa, únicamente para efectos de la calificación presidencial” Adán Augusto López, coordinador de los senadores de Morena



Cuestionado sobre los señalamientos del Comité Nacional de Transparencia y Anticorrupción respecto a sus declaraciones patrimoniales y presuntas presiones políticas, el también coordinador de Morena en el Senado afirmó haber sido claro y transparente.

“He explicado lo que presenté, tanto en mis declaraciones patrimoniales como fiscales. No voy a caer en esa dinámica, aunque entiendo que hay quienes buscan generar polémica” , sostuvo.

El senador reconoció que los ataques tienen un trasfondo político: “Por supuesto que hay intereses detrás de esas acusaciones. Ahora están armando una serie de reportajes, pero no voy a distraerme de mi trabajo legislativo”, enfatizó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr