Tres nuevas especies de salamandra en México son nombradas en honor de activistas

La Secretaría de Medio Ambiete dio a conocer que en México se dio el descubrimiento de tres nuevas especies, y estas fueron nombreadas en honos a activistas, científicos y comunidades mexicanas.

Estas tres nuevas especies fueron reportadas por un grupo de científicos y estudiantes que se encontraban realizando investigaciones y observación de anfibios en el bosque nublado del Cerro Rabón de la Sierra Mazateca, ubicada en Oaxaca.

Las salamandras pertenecen al género pseudoeurycea y tienen características morfológicas únicas, lo que las señaló como posibles “especies desconocidas hasta entonces para la ciencia.”

Posteriormente evidencia molecular pudo corroborar las sospechas de los científicos de la UNAM, quienes publicaron el pasado 15 de mayo su investigación bajo el título “Ocultas entre la niebla: Tres nuevas especies de salamandras del género Pseudoeurycea ( Amphibia : Plethodontidae ) de Oaxaca, México.”

Descubren tres nuevas especies de salamandra en México ı Foto: Especial

Salamandras reciben nombre en honor a activistas, científicos y comunidades

Además de ser un descubrimiento único al encontrarse la cuarta salamandra gusano al oeste del Istmo de Tehuantepec, esta investigación rinde honor a activistas, científicos y comunidades mexicanas.

Las tres especies localizadas en el Cerro Rabón son:

Pseudoeurycea Euguii: Nombrada en honor a Euguii Roy Martínez Pérez, un estudiante de biología asesinado en 2020 en Oaxaca. Pseudoeurycea Natsii: Nombrada en honor al idioma mazateco y a las comunidades que trabajan por la defensa de las tierras comunales. La palabra Na tsií significa “Reina de la lluvia.” Pseudoeurycea Parraoleae: Nombrada en honor a la Dra. Gabriela Parra Olea, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM que ha realizado contibuciones al estudio de salamandras y otros anfibios en México.

La riqueza natural de México continúa revelando nuevas especies.



En este Respiro Verde te compartimos el descubrimiento de tres nuevas salamandras, un aporte relevante para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad nacional.



1/8 🧵 pic.twitter.com/u746GErP54 — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) May 31, 2026

El estudio señala que las salamandras se encuentran entre los grupos de anfibios más vulnerables, pues el rápido cambio global los pone en posición de “pérdida de diversidad taxonómica, funcional y filogenética dentro de los anfibios.”

Apuntaron que la pérdida de hábitat, la propagación del honco acuático Batrachochytrium dendrobatidis y el cambio climático son unas de las principales amenazas que ponen a los anfibios dentro de una crisis de extinción.

Esta publicación precisa que Oaxaca es el estado de México en el que se encuentra la mayor riqueza de salamandras, pues en este se ubican 48 especies distintas, de las cuales 35 son endémicas de dicha entidad.

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