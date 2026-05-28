Fijan límite ambiental a proyectos ecoturísticos

LOS PROYECTOS privados en zonas costeras deberán ajustarse a la normatividad ambiental mexicana, reubicarse o recibir una negativa si afectan ecosistemas sensibles, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum al referirse a los casos de Mahahual, Loreto y México Pacific.

Sostuvo que las empresas interesadas deben cumplir con permisos de impacto ambiental, principalmente cuando sus planes involucran costas, áreas naturales protegidas o rutas marítimas.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concentra esa revisión, precisó la mandataria federal, porque le corresponde determinar si un proyecto tiene viabilidad o si debe modificarse para evitar daños.

El Tip: Usuarios en redes sociales han intensificado una campaña para obtener el resolutivo negativo en Mahahual.

Explicó que el proyecto de Royal Caribbean en Mahahual planteaba un parque turístico en la costa, además de un muelle y otros dos componentes relacionados con ese desarrollo.

“Ahí no se va a realizar el proyecto”, dijo al confirmar que el plan no avanzará en el sitio original. Según su explicación, el Gobierno federal dialoga con la empresa para revisar si existe otro lugar sin los mismos riesgos ecológicos y con posibilidad de cumplir los requisitos ambientales.

Mahahual también podría recibir una categoría adicional de protección. La mandataria señaló que Alicia Bárcena, titular de Semarnat, y la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, revisan si la zona debe contar con nuevas restricciones para evitar desarrollos de alto impacto.

La Presidenta colocó el caso de Loreto, Baja California Sur, dentro de esa misma política ambiental. Explicó que un acuerdo relacionado con embarcaciones dio pie a interpretaciones sobre un supuesto puerto de altura, pero aseguró que el objetivo era regularizar la entrada de barcos que ya operaban en la zona.