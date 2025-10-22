Aprueban diputados cuenta pública 2023, en medio de acusaciones de corrupción y “obras faraónicas”

Aspecto del pleno del Senado de la República, en una fotografía de archivo.

Tras la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó irregularidades por más de 53 mil millones de pesos, de los cuales, mil 762 “ya fueron efectivamente recuperados”, dijo el diputado del Verde Óscar Bautista Villegas al iniciar la discusión relativa a este tema y que más tarde abrió paso a una ola de críticas de la oposición quien debatía ir en contra de la aprobación de la cuenta pública 2023.

Más tarde en votación nominal, con 335 votos a favor, 127 en contra y 0 en abstención, se aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 y tras ello se ordenó su publicación en el Diario de la Federación y comuníquese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y a la Auditoría Superior de la Federación.

Entre señalamientos de corrupción en Segalmex, sobrecostos en “obras faraónicas”, y endeudamiento histórico, además del tráfico de influencias y negocios de los hijos de López Obrador, la oposición hizo todo por ir contra ello, pero de nuevo la aplanadora de Morena, logró la aprobación por mayoría.

En tanto el diputado del PRI, Mario Zamora Gastélum resaltó que “el saldo de los requerimientos financieros llegó casi al 50%; nos estamos endeudando y no se ve que esa deuda vaya a proyectos productivos que nos permitan después pagarla”.

“La ASF detectó 53 mil millones observados, de los cuales 50 mil millones siguen sin explicación. No cubran a esos funcionarios que no quieren transparentar o que no tienen la manera de poderlo hacer”, exigió.

Con 52 mil millones de pesos aún pendientes por aclarar, los legisladores de Morena, PT y PVEM aprobaron la Cuenta Pública 2023, correspondiente al quinto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Por su parte, los legisladores aliados al gobierno defendieron la aprobación del dictamen, argumentando que el gasto fue realizado conforme a la ley y que las observaciones pendientes podrían resolverse posteriormente.

Sin embargo, el intercambio de adjetivos y señalamientos marcó una sesión tensa y con confrontaciones constantes.

