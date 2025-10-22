Caen más de 2 mil paisanos en redadas; se unen contra terror

Más de la mitad, desde el 6 de junio: Sheinbaum

Más de dos mil mexicanos han sido detenidos durante las redadas desplegadas por el Gobierno de Estados Unidos, como parte de la política antimigratoria que inició Donald Trump a su llegada al cargo desde enero de este año.

Desde el 20 de enero, día en el que el republicano asumió el mandato, dos mil 382 connacionales han sido capturados, de los que mil 390 fueron arrestados desde el 6 de junio, fecha en la que iniciaron las redadas que decretó para robustecer su política.

El Dato: Según la American Inmigration Council, 2025 ya se convirtió en el año más mortal para quienes son arrestados por el ICE, al ya sumar 23 vidas perdidas.

Adelantó que pedirá al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, dar informes sobre las notas diplomáticas que se han enviado y cuántos mexicanos han sido asistidos durante los juicios que enfrentan en aquel país, así como los reportes oficiales de los connacionales que han perdido la vida en detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Hasta ahora, la política de captura de migrantes ha dejado seis mexicanos muertos en aquel país, aunque el ICE únicamente reconoce tres bajo su custodia.

El último reporte admite la muerte de Ismael Ayala Uribe, de 39 años, el 22 de septiembre, en el Centro Médico Global Victor Valley, a donde había sido trasladado para valorar un absceso, además le encontraron hipertensión y taquicardia anormal.

992 mexicanos detenidos desde entre enero y junio

Otro connacional muerto fue Silverio Villegas, originario de Michoacán, que fue baleado durante una persecución para detenerlo en Chicago. El ICE también reporta el fallecimiento de Jesús Molina, ocurrido el 7 de junio, y el de Abelardo Avellaneda, el 5 de mayo.

No obstante, quedan fuera de los registros de Jaime Alanis, de Michoacán, quien perdió la vida intentando huir de una redada y cayó de un techo, y el Lorenzo Batrez Vargas, quien murió el 3 de septiembre, detenido por ICE, sin que se haya esclarecido el motivo de su fallecimiento.

LLAMADO. Por separado, Migrantes Unidos, organización de más de 40 coaliciones en EU, lanzó un llamado a la sociedad para unirse a la petición de mexicanos en ese país para solicitar apoyo al Gobierno mexicano para fortalecer la protección a la comunidad en redadas del ICE.

“Hoy lanzamos un llamado urgente desde Alianza Américas a todas y todos los que creen en la dignidad y los derechos de las personas migrantes”, se lee en el comunicado, donde se solicita la solidaridad de los ciudadanos.

Dijeron que hasta ayer pudieron firmar la carta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum, “en la que organizaciones migrantes en EU pedimos al Gobierno de México fortalecer la protección de nuestras familias ante las redadas, detenciones y deportaciones que están afectando profundamente a nuestra comunidad”.

Afirman que esta carta surge del compromiso y la voz colectiva “de quienes vivimos fuera de México, pero seguimos profundamente vinculados a su destino. Es un llamado para que el Gobierno mexicano actúe con urgencia y ponga en el centro la defensa de la vida y la dignidad de las personas migrantes”.

Aseguraron que más de la mitad de los mexicanos detenidos por agentes de inmigración y entrevistados por autoridades consulares mexicanas habían estado viviendo en EU durante al menos una década, y más de un tercio había residido más de 20 años.