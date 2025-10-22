Ley General de Aguas: Diputados del PRI piden Parlamento Abierto para dictaminación

El coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira Valdez, presentó dos solicitudes formales a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, a fin de que se otorgue mayor tiempo para el análisis y la discusión de la iniciativa de Ley General de Aguas, así como su ampliación de turno a diversas comisiones legislativas, garantizando un estudio integral y con visión de desarrollo rural.

Asimismo, las y los diputados federales priistas suscribieron un punto de acuerdo mediante el cual exhortan a las comisiones dictaminadoras a realizar foros, audiencias públicas y consultas bajo el formato de Parlamento Abierto, con el propósito de escuchar y garantizar la participación efectiva de todos los sectores sociales, académicos, gubernamentales y productivos del país.

“La nueva Ley General de Aguas no puede aprobarse al vapor. Se trata de un tema que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas, en el desarrollo económico y en la sustentabilidad de los recursos naturales del país. Debe discutirse con responsabilidad, transparencia y apertura”, subrayó Rubén Moreira

En las solicitudes presentadas, el congresista propuso que la iniciativa sea turnada a las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para opinión.

El PRI en la Cámara de Diputados fundamentó que la discusión de la Ley General de Aguas representa un reclamo social y un pendiente histórico del Congreso de la Unión, cuyo impacto trasciende el ámbito jurídico. Por ello, insistió en que su análisis debe tener un enfoque integral, que no se limite al aspecto hídrico o presupuestal, sino que incluya la perspectiva del campo mexicano y del desarrollo rural.

“El agua no solo es un derecho humano esencial, también es un factor determinante para la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y el bienestar de las comunidades rurales. Desde esta visión, el debate sobre la Ley General de Aguas debe reconocer el papel estratégico del sector agropecuario y garantizar un uso equitativo y sustentable del recurso hídrico”, puntualizaron las y los diputados del tricolor.

La bancada encabezada por Rubén Moreira Valdez enfatizó que hay instrumentos internacionales suscritos por México, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, que refuerzan la obligación del Estado mexicano de garantizar el acceso universal al agua y promover su manejo sostenible.

“Dada la trascendencia de esta legislación, su aprobación requiere de un proceso amplio, plural y transparente, que asegure la participación efectiva de la sociedad”, sostuvieron en el exhorto a las comisiones dictaminadoras.

Los legisladores del PRI reiteraron su compromiso con una legislación moderna, justa y participativa que fortalezca la soberanía alimentaria, promueva la justicia social y asegure el desarrollo sostenible de México.

