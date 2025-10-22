San Lázaro aprueba Ley Orgánica de la Armada de México; ¿Consolida la militarización en México?

Con 84 votos a favor, 11 en contra y 8 abstenciones fue avalada la Ley Orgánica de la Armada de México

Ante el argumento de la oposición en la cámara de diputados, que asegura que la Ley Orgánica de la Armada de México “es un paso a la militarización de México”, avanzó esta tarde la aprobación de dicha Ley, que de nuevo dejó ver la polaridad que se vive en San Lázaro.

En votación nominal, con 344 votos a favor, 127 en contra y 0 en abstención, se aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Armada de México y ante ello se turna al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Ahora con la aprobación se otorga a la Marina el derecho de visita y de persecución, así como acciones de abordaje, registro e inspección de buques y embarcaciones en la zona económica exclusiva de México y altamar, esto con el objetivo de fortalecer el combate a los actos ilícitos cometidos en el espacio marítimo, incluido el llamado “huachicol fiscal”.

Entre las modificaciones más destacadas del nuevo ordenamiento se encuentran que se da la participación de la Armada en políticas de defensa nacional, incluyendo la elaboración e implementación de la política marítima.

También se otorga la reestructuración de fuerzas y mandos navales, redefiniendo regiones, zonas y sectores, y da origen a la creación de la Subsecretaría de Asuntos Marítimos y el establecimiento de la Jefatura de Operaciones Navales, que sustituirá al actual Estado Mayor de la Armada.

También brinda fortalecimiento de la igualdad sustantiva dentro de las estructuras militares y apoyo a la seguridad aeroportuaria, mediante las Unidades Navales de Protección Aeroportuaria, que colaborarán con autoridades locales y federales.

Al ser aprobada, la nueva Ley Orgánica de la Armada de México sustituirá la vigente y marcará un nuevo marco de actuación legal y operativo para una de las instituciones militares más relevantes del país.

Entre las nuevas atribuciones que propone la Presidenta, Claudia Sheinbaum, a la Marina, destacan las acciones para salvaguardar la soberanía y la integridad del territorio nacional en el mar territorial, zona marítimo-terrestre, islas y cayos, pero también en los espacios aéreos correspondientes.

Esto incluyó su participación de la Marina en actividades de ciberdefensa y ciberseguridad para la conducción de las operaciones militares en el ciberespacio, en colaboración con otras autoridades, así como el empleo de la inteligencia artificial como herramienta tecnológica.

Sin embargo, desde tribuna la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara (PRI) cuestionó el dictamen y es que dijo intenta realizar cambios en la estructura administrativa y no propone fomentar las funciones de defensa de la soberanía.

Agregó que “la reforma busca controlar a los mandos navales desde la oficina de la Presidencia de la República sin regulación y contrapesos que se tenían con la ratificación del Senado de la República y otras normas legales”.

Señaló que se pretende controlar las actividades de la Marina para continuar dañando a la institución y llevar a quienes integran la Armada a ser -escudos y espadas-, de los actos de -autoritarismo- del grupo político que gobierna.

