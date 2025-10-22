Federación prevé recaudación de 400 mmdp para 2026 tras cambios a Ley de Aduanas

Para 2026, el Gobierno Federal estima recaudar alrededor de 400 mil millones de pesos, derivado de la implementación de los cambios hechos a la Ley Aduanera para combatir la evasión fiscal.

“Esta nueva Ley de Aduanas hace corresponsables a todos, a todos de algún ilícito que se comete en alguna aduana, que esté evadiendo impuestos. Entonces, el año que entra pensamos recaudar cerca de 400 mil millones de pesos. ¿Cómo se va a hacer? Evitando la corrupción”, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum enfatizó que para el próximo año, las aduanas ya contarán con todos los sistemas que permita reforzar el las revisiones, por medio de sistemas no intrusivos, como rayos X, y otros equipos que además fueron adquiridos desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero que apenas han comenzado a llegar y ya se instalan.

TE RECOMENDAMOS: Becas para el Bienestar Esta es la fecha de entrega de la Tarjeta Bienestar para recibir el depóstio de las Becas para el Bienestar

“Eso va a facilitar mucho que no haya evasión fiscal en las aduanas y, por otro lado, todo lo que estamos haciendo para evitar las factureras. Todavía existen, lamentablemente, empresas que facturan de manera ilegal. ¿Cómo hacen? Crean una empresa, le facturan IVA o ISR a otra empresa, esa otra empresa factura otra, esa empresa factura otra y en tres días desaparece la empresa. Entonces, el SAT ahora va a tener muchos más controles para poder evitar o disminuir esta evasión fiscal que se da con las factureras”, dijo Claudia Sheinbaum.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR