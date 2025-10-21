Diputados avalan cambios a la Ley Aduanera; entrará en vigor en 2026

La Cámara de Diputados aprobó este martes, en votación nominal, la minuta del Senado con cambios a la Ley Aduanera, que ahora pasará al Ejecutivo para su publicación. El dictamen fue avalado en lo general y en lo particular con 343 votos a favor, 123 en contra y ninguna abstención.

La modificación del Senado se centró en una reserva presentada por el senador Homero Davis Castro, que ajusta el artículo Primero Transitorio para establecer que el decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

De acuerdo con el documento, la reforma tiene como propósito modernizar la legislación aduanera para fortalecer la competitividad, combatir la evasión y la elusión fiscal, y mejorar los mecanismos de recaudación en las aduanas. El cambio impactará a las 50 aduanas del país, así como a miles de servidores públicos y a los distintos actores del comercio exterior.

Durante la discusión, la diputada Teresa Ginez Serrano (PAN) criticó que la reforma representa una “maniobra que aparenta apertura”. Consideró que el cambio implicará un retroceso para el país y afectará a varios sectores empresariales.

Por su parte, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti (Morena) defendió la aprobación al señalar que la reforma “atiende una revisión general a la Ley Aduanera” y busca establecer mecanismos claros, transparentes y eficientes para la recaudación fiscal.

Con el ajuste al transitorio, se prevé que la aplicación de la reforma sea ordenada y eficaz, y permita que la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenten con tiempo suficiente para adecuar sus plataformas tecnológicas, mientras que los usuarios del comercio exterior podrán capacitarse y adoptar los nuevos procedimientos antes de su entrada en vigor.

