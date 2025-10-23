ASF detecta irregularidades por más de 323 mdp en el Poder Judicial

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló deficiencias en el manejo de recursos del Poder Judicial de la Federación (PJF) durante el ejercicio 2024, al detectar posibles irregularidades por más de 323 millones de pesos en el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los mayores montos observados corresponden a pagos sin comprobación a empresas de limpieza; seguridad privada; tecnología y de arrendamiento inmobiliario. Todas, sin documentación que acreditara los servicios prestados.

De acuerdo con la segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, ambas instancias del Poder Judicial de la Federación, fueron objeto de auditorías de cumplimiento forense, enfocadas en la revisión de adquisiciones y servicios contratados, donde la ASF halló pagos sin evidencia documental, servicios no comprobados y omisiones en la aplicación de sanciones a proveedores.

En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, se encontraron pagos por 272.4 millones de pesos sin comprobación, correspondientes a contrataciones con empresas de limpieza, seguridad, mantenimiento, arrendamiento e informática.

Entre los hallazgos destacan pagos a Eos Limpieza S. de R.L. de C.V., Seguridad Privada Integral Macotela, Asesores y Consultores en Tecnología, Inmobiliaria DNI y Microsoft México, entre otros, sin documentación que acreditara los servicios prestados.

Además, la Auditoría Superior de la Federación documentó omisiones en la supervisión de contratos, falta de aplicación de penas convencionales, y pagos por mantenimiento y limpieza en inmuebles sin soporte técnico. En algunos casos, se detectaron firmas falsas o ausentes en las cédulas de verificación de servicios.

La Auditoría Superior de la Federación determinó 11 recomendaciones, 11 pliegos de observaciones, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, ante la magnitud de las inconsistencias detectadas.

En el caso del TEPJF, la auditoría arrojó observaciones por 51.3 millones de pesos, derivadas de pagos a proveedores sin evidencia de servicios realizados o documentación que los justificara.

La Auditoría Superior de la Federación señaló que el TEPJF pagó servicios de limpieza, jardinería, seguridad, licenciamiento de software, cursos y servicios médicos sin entregar constancias de recepción, listas de asistencia o reportes técnicos. También detectó pagos duplicados o sin la validación de las áreas responsables.

La institución recibió siete resultados con cinco recomendaciones, 15 pliegos de observaciones y cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, además de cuatro promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y la intervención del Órgano Interno de Control por seis irregularidades adicionales.

