Daños al erario en segunda entrega alcanzaría los 6 mil 969 mdp: ASF

En su segunda entrega de informes la Auditoría Superior de la Federación (ASF) bajo la batuta de David Colmenares, detectó posibles daños al erario por un total de 6 mil 969 millones 924 mil pesos, esto, por el gobierno federal, gobiernos estatales y municipales, durante el ejercicio del presupuesto del año 2024.

El documento, que forma parte de la segunda entrega fiscal, correspondientes a la cuenta pública 2024, mencionó que, de los 6 mil 969 millones de pesos observados por el órgano fiscalizador del país, “se han recuperado mil 146 millones 376 mil 100 pesos, mientras que 5 mil 823 millones 548 mil pesos, siguen pendientes de aclarar”.

En su entrega en la Cámara de diputados, Colmenares informó que lo anterior fue detectado a través de 698 auditorías, en la que se advierten las presuntas irregularidades en el uso de recursos por parte del Poder Judicial, la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Humanidades, Ciencias y la Comisión Federal de Electricidad, solo por mencionar algunos.

Asimismo, el titular de la ASF, recordó que los entes auditados aún tienen la oportunidad de aclarar las observaciones en la etapa de seguimiento, cuyo periodo es de 180 días hábiles, además, dijo que de estos más de 5 mil 100 millones de pesos pendiente por aclarar, 11% corresponde a entes del gobierno Federal, mientras que el 89% fue determinado las entidades federativas.

“Se han recuperado mil 146 millones 376 mil 100 pesos" ı Foto: PxHere

Colmenares, señaló que, en total, el gobierno federal fue observado por más de 550 millones de pesos, de los cuales, el poder judicial el que contempla el 49%. En tanto que los estados y municipios, cometieron probables daños al erario por más de 4 mil 607 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que reprogramó, en los casos que así lo ameritaron, las auditorías correspondientes a los municipios afectados por los recientes fenómenos meteorológicos registrados en diversas entidades del país, entre ellas Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Y que esta decisión fue tomada en atención a la solicitud de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado Javier Herrera Borunda, y tiene como objetivo atender la situación de emergencia que atraviesan las autoridades locales y la población de esas regiones, muchas de las cuales enfrentan daños severos en infraestructura, viviendas y servicios públicos.

Hoy estamos recibiendo 546 informes de auditoría que reflejan el pulso del ejercicio del gasto público de los tres órdenes de gobierno Javier Herrera Borunda, presidente de la comisión de vigilancia de la ASF



Recordó que la Auditoría Superior de la Federación tiene programada realizar cerca de 2mil 266 auditorías. “Es una cifra que habla por sí sola que habla del esfuerzo técnico, titánico, humano que se requiere para precisamente estar a la altura de la transparencia que requieren los mexicanos, pero recordemos que hay algo esencial, la rendición de cuentas, no se miden con papeles y no se mide con cifras, se mide con los resultados que transforman las vidas”.

Aspecto de la Cámara de Diputados. ı Foto: Especial

Agregó: “Celebramos. por lo tanto, la amplitud y universo de los montos auditados, pero quiero hacer énfasis en el siguiente punto. Es un punto que los miembros de la Comisión de Vigilancia me incitan a recalcar, necesitamos celeridad en la conclusión de los procesos de fiscalización para aclarar los montos persistentes de otras cuentas públicas o en su caso, consignar los asuntos a los tribunales, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a la Fiscalía General de la República”.

En el marco de la reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, durante la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, por parte Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, también, el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Olivares Mejía, reafirmó el compromiso de la bancada petista con el ejercicio honesto y con sentido social de los recursos públicos.

Al hacer uso de la palabra, Olivares Mejía aseguró que en el Grupo Parlamentario del PT se revisará con mirada crítica y responsable los informes de las auditorías que este día entregó la Auditoría Superior y unir esfuerzos con este órgano, con el objetivo de que todas las irregularidades, observaciones, gastos no comprobados o las metas incumplidas, reciban las sanciones o correcciones procedentes.

En tanto, la diputada Celia Esther Fonseca, del Verde, en el marco de la segunda entrega de informes individuales de auditoría correspondientes a la cuenta pública 2024 dijo que una democracia no se sostiene únicamente con elecciones libres, sino con gobiernos responsables, con instituciones que rindan cuentas, y con una ciudadanía informada que pueda confiar en quienes administran los recursos públicos.

