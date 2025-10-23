Hallan anomalías en Conade por más de 2 mdp

Por incurrir en irregularidades como no entregar uniformes adquiridos a deportistas, entregar dinero a terceros para gastos en el extranjero o no acreditar la devolución de recursos, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), incurrió en anomalías superiores a los dos millones de pesos en el último año del sexenio del expresidente.

Así lo dejó ver la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024, en donde se apunta que el sector educativo a nivel federal incurrió en inconsistencias por dos millones 25 mil 184.95 pesos, que representan un posible daño al erario público, pero que en sí únicamente son responsabilidad de la Conade.

A detalle, se apunta que no se acreditó que se entregaran a los deportistas vestuarios deportivos valuados en 360.6 mil pesos; tampoco se comprobó la reintegración de un millón 664 mil pesos de un apoyo que otorgó a un entrenador para la adquisición de material deportivo para la disciplina de judo.

Ana Gabriela Guevara ı Foto: larazondemexico

Adicionalmente, se informó que hubo una entrega de 26.8 mil pesos a un tercero para que realizara gastos en el extranjero, sin acreditarlo.

Como parte de la revisión hecha para esta entrega, también se auditó a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Impresora y Encuadernadora S.A de. C.V., el Instituto Politécnico Nacional, la misma Secretaría de Educación Pública en cuanto a programas como La Escuela es Nuestra y partidas para educación media superior y otros rubros, en los cuales no se hallaron inconsistencias que significaran un golpe económico a la Hacienda pública.

LMCT