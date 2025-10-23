El Gobierno de México está con ustedes: Claudia Sheinbaum desde La Ceiba en Xicotepec, Puebla.

Después de recorrer el estado de Veracruz, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó la comunidad de La Ceiba en Xicotepec, Puebla, para supervisar, desde territorio, el proceso de entrega de apoyos a damnificados por las recientes inundaciones originadas por las intensas lluvias de los pasados días.

En su visita a la localidad, le señaló a las y los habitantes que el Gobierno de México no se irá de la zona hasta que se atienda a todas las personas que lo necesiten.

“No nos vamos a ir de aquí, el Gobierno de México, hasta que no recuperemos todas las viviendas, no están solos. El Gobierno de México, el Gobierno de Puebla está con ustedes”, aseguró.

JVR