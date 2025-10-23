Investigaciones sobre huachicol fiscal también apuntan a empresarios de EU, afirma Sheinbaum

Empresarios estadounidenses se encuentran entre la lista de señalados dentro de las carpetas de investigación abiertas del lado mexicano, respecto a la red de trasiego ilegal de combustible, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ayer, la agencia de información Reuters dio a conocer una investigación en la que apunta a la empresa Ikon Midstream de haber operado como fachada para las operaciones ilícitas a cargo del Cártel Jalisco Nueva Generación para el contrabando de combustible hacia México.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió:

“Hay varias carpetas de investigación en la fiscalía relacionadas con este tema. Algunas ya fueron presentadas al juez para obtener las órdenes de aprehensión, otras tendrá que informar la fiscalía, pero sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que no se explica cómo podría ingresar combustible hacia México sin que haya colaboración de otras personas del lado estadounidense.

“No se podría explicar cómo entra o entraba de manera ilegal, o entra todavía en menores proporciones, combustible ilegal y que no tuviera alguien del otro lado. De hecho, Estados Unidos también lo mencionó y tiene también investigaciones del propio departamento de justicia. Entonces, sí hay carpetas de investigación en la fiscalía”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que recientemente se ha observado una disminución en el huachicol fiscal, derivado de las operaciones realizadas por distintas autoridades.

“Ya es bastante menos, eso es muy importante porque a partir de la investigación que se hizo, de las detenciones que ha habido y de la vigilancia mayor que se tiene en aduanas. Y además, eso lo vemos en el incremento de ventas de gasolina directo de Pemex o incluso de las propias empresas que importan de manera legal el combustible. Ha disminuido de manera importante”, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

