‘No estamos de acuerdo’, dice Sheinbaum por ataques de EU a embarcaciones

Imágenes difundidas por EU sobre un ataque a una embarcación frente a costas de Venezuela, el pasado 2 de septiembre.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con las operaciones que ha realizado el gobierno estadounidense en contra de lanchas, presuntamente vinculadas con el trasiego de drogas.

Ayer se dio a conocer que las Fuerzas Armadas de aquel país atacaron dos embarcaciones que navegaban por el Pacífico, lo que acabó con la vida de todos sus tripulantes. A la fecha, van más de siete ataques de este tipo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que hay leyes internacionales que determinan cómo deben de proceder las autoridades ante unidades sobre las que se sospeche que son utilizadas para el trasiego de combustibles.

Claudia Sheinbaum este jueves en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

“Obviamente nosotros no estamos de acuerdo. Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un9 presunto transporte de droga de manera ilegal o armas o en aguas internacionales. Y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos. y públicamente”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este jueves en Palacio Nacional.

Respecto a los descalificativos que ha hecho el presidente estadounidense, Donald Trump, en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que no emitirá una opinión debido a que cada quien elige cómo responder en un debate de este tipo.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que de parte de su administración, se ha elegido salir en defensa de los mexicanos que viven en aquel país, así como los principios y la soberanía nacional.

