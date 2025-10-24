Defensa presenta acciones del Plan DNIII-E en Hidalgo, Puebla, Querétaro, SLP y Veracruz tras lluvias

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, presentó este viernes, durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, las acciones del Plan DNIII-E por las lluvias en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

Ricardo Trevilla informó que se han evacuado a 431 personas en puentes aéreos en Hidalgo, Veracruz y Puebla; se han realizado 844 operaciones aéreas, se han desazolvado 5 mil 62 viviendas.

“El pasado jueves terminó la entrega de despensas de emergencia en SLP, Querétaro, Veracruz y Puebla y dio inicio a la distribución de despensas basadas en los censos que han realizado los servidores de la nación en esos estados. Hidalgo está pendiente porque aún hay muchas comunidades incomunicadas”, dijo Ricardo Trevilla Trejo.

Y aprovecho para hacer un reconocimiento al trabajo que ha realizado las personas de la Defensa, por la aplicación del Plan DNIII-E.

