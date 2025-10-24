Reporte oficial

Aumenta a 80 la cifra de muertos por lluvias en La Huasteca

Cifra de personas que perdieron la vida a causa de las intensas precipitaciones y el desbordamiento de ríos en cinco estados que componen la región Huasteca, subió a 80

Labores de limpieza en Veracruz, afectado por fuertes lluvias e inundaciones.
Labores de limpieza en Veracruz, afectado por fuertes lluvias e inundaciones. Foto: Cuartoscuro
Por:
Claudia Arellano

La cifra de personas que perdieron la vida a causa de las intensas precipitaciones y el desbordamiento de ríos en cinco estados que componen la región Huasteca, subió a 80.

De acuerdo con el micrositio habilitado para conocer el estatus de la emergencia, 22 de los fallecidos han sido en Hidalgo; 22, en Puebla; 35, en Veracruz y uno en Querétaro, mientras que en San Luis Potosí no se ha identificado ninguna víctima. En tanto, la cifra de personas desaparecidas bajó a 19.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum este viernes en conferencia de prensa.
Los temas de este viernes

Mañanera de Sheinbaum: 24 de octubre del 2025

FGR

TE RECOMENDAMOS:
Este es el precio del dólar hoy.
Así inició el dólar este viernes

Este es el precio del dólar HOY viernes 24 de octubre de 2025