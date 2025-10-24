Sheinbaum, pendiente de apoyos en Veracruz y Puebla

En un séptimo día de recorridos por la zona devastada en la región de La Huasteca, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó los estados de Veracruz y Puebla para verificar de primera mano la entrega de apoyos a damnificados.

En los municipios de Poza Rica y Álamo, en Veracruz, la mandataria supervisó la entrega de las primeras ayudas de 20 mil pesos, así como de dos vales de despensa y enseres. También revisó el avance en las tareas de limpieza. “Escuchamos y atendemos las necesidades de todas las familias afectadas por las lluvias. No están solas”, dijo.

Durante su visita a los módulos de Bienestar, la Presidenta puntualizó que distintas dependencias se quedarán en las zonas con daños hasta que estén completamente atendidas las necesidades de todas las personas que lo requieran.

El Dato: El gobernador Alejandro Armenta reconoció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por su respaldo solidario hacia las familias poblanas afectadas por las recientes lluvias.

“No están solas (las familias), continúa la ayuda y atención a las necesidades”, dijo en redes sociales.

Posteriormente, se trasladó a La Ceiba, en Puebla, para también acompañar en la entrega de los apoyos, en donde reafirmó su compromiso de ayudar a todos los afectados. “Regresamos a La Ceiba, Puebla, para supervisar la entrega de apoyos a las familias afectadas por lluvias. Reafirmamos el compromiso de ayudar a todas y todos”, comentó en redes sociales.

Víctimas. La cifra de personas que perdieron la vida a causa de las intensas precipitaciones y el desbordamiento de ríos en cinco estados que componen la región Huasteca subió a 79.

De acuerdo con el micrositio habilitado para conocer el estatus de la emergencia, 22 de los fallecidos se localizaron en Hidalgo; 21, en Puebla; 35, en Veracruz, y uno en Querétaro, mientras que en San Luis Potosí no se ha identificado ninguna víctima. En tanto, la cifra de personas desaparecidas bajó a 19.

Durante la conferencia matutina, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, detalló que ya se consiguió entrar a todas las localidades afectadas por la obstrucción de caminos a través de los puentes aéreos o por vía terrestre.

Sin embargo, dijo, se mantienen las labores en la rehabilitación de los caminos, pues de los 288 que resultaron afectados, se han abierto 197, lo que indica que 91 se mantienen obstruidos.

Sobre el restablecimiento del servicio energético, el avance ya es de 99.79 por ciento, donde los únicos pendientes son en Hidalgo y Veracruz.

De las mil 380 escuelas con daños, se han limpiado mil 161. En cuanto al censo levantado por la Secretaría de Bienestar, se han evaluado las condiciones en 89 mil 897 viviendas en los cinco estados afectados hasta este 22 de octubre.

Velázquez Alzúa recordó que este miércoles comenzó la entrega de los primeros apoyos a las familias. Como parte del auxilio que brinda la Federación a los damnificados, hasta ahora se han entregado 314 mil 944 despensas, las cuales seguirán dispersándose mientras la emergencia no termine.

Por parte de la Secretaría de Salud se han aplicado 252 mil 111 vacunas hasta este miércoles. La CNPC resaltó que hay 53 mil 250 servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en los cinco estados.

Al explicar que el derrame de hidrocarburo en el río Tuxpan fue ocasionado por un deslave que dañó un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Presidenta aseguró que ya se contrataron a tres empresas para realizar las labores de saneamiento sobre el caudal afectado.

Comentó que el problema se generó desde el viernes de la semana pasada, derivado de un desgajamiento que ocurrió después de las lluvias torrenciales que cayeron sobre la región.

Subrayó que desde el primer momento se cerraron las válvulas; sin embargo, para entonces ya había ocurrido un derrame considerable.

Mencionó que, además de las tres empresas contratadas para la limpieza del río, personal de la Secretaría de Marina, del área logística de Pemex, ya se encuentra en la zona.

“La razón o la causa —que de todas maneras tiene que haber una investigación, de acuerdo con todas las reglas de Pemex— es que hubo un deslave, que no ocurrió justamente el día de las lluvias más fuertes, sino que ocurrió después, y a partir de ahí vino esta fuga. Pero, de todas maneras, se tienen que analizar las causas y se están tomando todas las medidas para controlar esta contaminación”, dijo.

Pemex recupera 345 mil litros de crudo

Por Ulises Soriano

Petróleos Mexicanos informó este jueves que se ha avanzado en la recuperación de 345 mil litros de crudo, así como en la protección de las comunidades y en la atención a los ecosistemas cercanos, tras el derrame de hidrocarburo en el río Pantepec, Veracruz, derivado de las inundaciones en la región.

A través de un comunicado, Pemex reportó que se supervisan los trabajos que se realizan para contener y recuperar el hidrocarburo en el arroyo Citlaltépetl, en su unión con el río Pantepec-Tuxpan.

“En estos trabajos participan 750 trabajadores de Pemex, otras dependencias y seis compañías. Se utilizan más de 80 vehículos terrestres y marinos, cuatro equipos de respiración autónoma, dos sistemas skimmer y 13 retroexcavadoras, todo bajo estrictos protocolos de seguridad y supervisión técnica. Se han instalado 22 barreras marinas y 230 cordones oleofílicos”.