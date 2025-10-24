‘Diario de una transición histórica’, el libro de la Presidenta Sheinbaum que ya está en librerías

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que ya salió su nuevo libro titulado “Diario de una transición histórica”, el cual desde este fin de semana puede encontrarse en las principales librerías del país.

La mandataria explicó que el texto narra el proceso de cambio de gobierno que encabezó junto con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, tras las elecciones presidenciales de 2024.

“Ya salió, este fin de semana ya lo van a poder encontrar, Diario de una transición histórica, en las librerías. (...) Fue bastante tiempo”, comentó la mandataria durante su conferencia en Palacio Nacional, al presentar por primera vez el ejemplar ante los medios de comunicación.

Desde el Salón de la Tesorería, Sheinbaum mostró la portada del libro, que incluye una fotografía tomada en 2024 dentro de Palacio Nacional.

En ella aparece junto al expresidente López Obrador durante su primer encuentro formal después de haber sido electa como su sucesora. La imagen, según explicó, simboliza el inicio de una nueva etapa en la historia política del país, marcada por la continuidad de los principios de la llamada Cuarta Transformación.

Claudia Sheinbaum lanza su libro sobre la transición con López Obrador ı Foto: Especial

Un testimonio de la transición política de 2024

El material, editado por Editorial Planeta, ya fue distribuido en todo el país. Sheinbaum detalló que el libro le tomó varios meses de trabajo, ya que reunió notas y reflexiones personales escritas durante el periodo de transición del poder.

“Tenía muchos apuntes, varios de ellos tomados durante la transición, pero hace mes y medio entregué el borrador final a la editorial”, señaló.

"Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi patria".

De acuerdo con la presidenta, el libro ofrece una mirada cercana y testimonial de los últimos meses del gobierno de López Obrador, periodo en el que el entonces mandatario la invitó a acompañarlo en giras por distintos estados de la República.

Dichos recorridos, mencionó, le permitieron conocer de primera mano los programas sociales, obras de infraestructura y proyectos emblemáticos que hoy su administración busca consolidar y dar continuidad.

En “Diario de una transición histórica”, Sheinbaum comparte también reflexiones sobre los desafíos políticos y sociales que implicó asumir la presidencia, así como los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

El texto busca ser, según la autora, una crónica íntima y política de un momento clave para México, en el que la transición se llevó a cabo con estabilidad, diálogo y continuidad en el proyecto de nación impulsado desde 2018.

