ONC destaca combate al delito en 1.er año de gestión





Uno de los logros del primer año de la actual administración, con la nueva estrategia de seguridad, ha sido el combate al huachicol fiscal, lo que resulta fundamental debido a sus graves efectos negativos en términos de daño al erario, fortalecimiento de la delincuencia organizada, aumento de corrupción y violencia, destacó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

Según datos oficiales recopilados por el organismo, uno de los mayores avances se dio en el combate a este delito, con la detección de dos mil 937 casos en los que las fracciones arancelarias no correspondían con la naturaleza real de los productos, lo que permitió una correcta clasificación e incremento en la recaudación.

Asimismo, se abrieron ocho mil 284 carpetas de investigación por delitos relacionados con hidrocarburos, 22 por ciento más respecto al año anterior.

Según datos oficiales recopilados por el ONC, se observa una tendencia a la baja en delitos de alto impacto como homicidio doloso y culposo, feminicidio, robos en sus distintas modalidades y secuestro, e incrementos en desaparición de personas, extorsión y narcomenudeo.

AVANCE PARCIAL. Por separado Federico Döring, diputado federal del PAN, sostuvo que, si bien existe un avance en el combate al huachicoleo fiscal, éste es menor, ya que todavía hay fuga de información y la impunidad de los capos mayores está vigente.

“Lo que hay es un avance muy parcial. Sí, hay que reconocerlo. Yo estoy muy satisfecho de que finalmente (Omar García) Harfuch me hizo caso, y ya los decomisos no son hollywoodescos y hay gente presentada ante juzgados, en las cárceles. Pero es un avance muy menor”, señaló.

Rubén Moreira, coordinador del PRI en San Lázaro, dijo que el “problema del huachicol fiscal surgió desde el propio Gobierno”. Sostuvo que el hecho de que la procuradora fiscal haya reconocido que el daño al erario asciende a 600 mil millones de pesos, “da certeza de su existencia”.

