PJF tiene por aclarar más de $323 millones

Sede del poder judicial de la Ciudad de México, en foto de archivo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló deficiencias en el manejo de recursos del Poder Judicial de la Federación (PJF) durante el ejercicio 2024, al detectar posibles irregularidades por más de 323 millones de pesos en el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los mayores montos observados corresponden a pagos sin comprobación a empresas de limpieza, seguridad privada, tecnología y de arrendamiento inmobiliario. Todas, sin documentación que acreditara los servicios prestados o evidencia física de su ejecución.

De acuerdo con la segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, ambas instancias del Poder Judicial fueron objeto de auditorías de cumplimiento forense, enfocadas específicamente en la revisión exhaustiva de adquisiciones y servicios contratados, donde la ASF halló pagos sin evidencia documental, servicios no comprobados y omisiones sistemáticas en la aplicación de sanciones a proveedores incumplidos.

TE RECOMENDAMOS: Anomalías superiores a los 2 mdp Conade dejó de entregar uniformes a deportistas

El Dato: más de 850 jueces y magistrados que no participaron en la elección de junio convocaron a una protesta para exigir el pago que les corresponde, establecido en la Constitución.

En el caso del extinto CJF, se encontraron erogaciones por 272.4 millones de pesos sin comprobación adecuada, correspondientes a contrataciones con empresas de limpieza, seguridad, mantenimiento, arrendamiento e informática que operaban sin la supervisión requerida.

Entre los hallazgos más relevantes destacan pagos millonarios a Eos Limpieza S. de R.L. de C.V., Seguridad Privada Integral Macotela, Asesores y Consultores en Tecnología, Inmobiliaria DNI y Microsoft México, entre otros proveedores, sin documentación que acreditara fehacientemente los servicios prestados ni reportes de verificación en campo.

Además, la Auditoría Superior documentó omisiones graves en la supervisión de contratos vigentes, falta de aplicación de penas convencionales a proveedores que incumplieron términos contractuales, y pagos por mantenimiento y limpieza en inmuebles sin el soporte técnico correspondiente.

En algunos casos se detectaron firmas falsas o ausentes en las cédulas de verificación de servicios, lo que evidencia fallas en los controles internos.

Ante la magnitud de las inconsistencias detectadas, la ASF determinó emitir 11 recomendaciones para fortalecer los controles, 11 pliegos de observaciones por montos específicos no aclarados, 11 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra servidores públicos involucrados, y una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ante posibles irregularidades tributarias.

En el caso del TEPJF, la auditoría arrojó observaciones por 51.3 millones de pesos, derivadas principalmente de pagos a proveedores sin evidencia tangible de servicios realizados o documentación administrativa que los justificara conforme a la normatividad aplicable.

La ASF señaló específicamente que el Tribunal pagó servicios de limpieza, jardinería, seguridad privada, licenciamiento de software, cursos de capacitación y servicios médicos especializados sin entregar constancias de recepción satisfactoria, listas de asistencia que validaran la capacitación, o reportes técnicos de cumplimiento.

También detectó pagos duplicados en algunas partidas o erogaciones sin la validación previa de las áreas responsables de la supervisión contractual.

Conade dejó de entregar uniformes a deportistas

› Por Yulia Bonilla

Durante el úlitmo año de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) incurrió en anomalías superiores a los dos millones de pesos, que responden a la falta de entrega de uniformes a deportistas y por dar dinero a terceros para gastos en el extranjero o no acreditar la devolución de recursos.

Así lo dejó ver la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la segunda entrega de la Cuenta Pública 2024, en la que se apunta que el sector educativo a nivel federal incurrió en inconsistencias por dos millones 25 mil 184.95 pesos, que representan un posible daño al erario, pero que en sí son responsabilidad de la Conade.

El Tip: la ASF presentó ante la FGR 3 denuncias por desvío de recursos contra Ana Gabriela Guevara, extitular de la Conade.

A detalle, se apunta que no se acreditó que se entregaran a los deportistas vestuarios deportivos valuados en 360.6 mil pesos; tampoco se comprobó la reintegración de un millón 664 mil pesos de un apoyo que otorgó a un entrenador para la adquisición de material deportivo para la disciplina de judo.

Adicionalmente, se informó que hubo una entrega de 26.8 mil pesos a un tercero para que realizara gastos en el extranjero, sin acreditarlo.

Como parte de la revisión hecha para esta entrega, también se auditó a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Impresora y Encuadernadora S.A de. C.V., el Instituto Politécnico Nacional, la misma Secretaría de Educación Pública en cuanto a programas como La Escuela es Nuestra y partidas para educación media superior y otros rubros, en los cuales no se hallaron inconsistencias que significaran un golpe económico a la hacienda pública.