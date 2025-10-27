CSP: Tramo final de El Insurgente, a pruebas; abre en enero

De Izq. a der.: Jorge Mendoza, Jesús Antonio Esteva, Delfina Gómez, Claudia Sheinbaum, Clara Brugada y Andrés Lajous, en el recorrido por el tren El Insurgente, ayer.

A más de 11 años de iniciada su construcción, se tiene previsto que el tren El Insurgente, que conecta la capital del país con Toluca, Estado de México, inicie operaciones en la totalidad de sus estaciones a principios del próximo año.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó ayer un recorrido en la obra, acompañada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez, para supervisar los avances del tramo pendiente que va de Santa Fe hacia Observatorio.

La mandataria federal especificó que ya concluyeron los trabajos de la obra civil y electromecánica del tramo faltante del tren, por lo que ahora iniciará un periodo de pruebas que se extenderá por tres meses, de manera que a finales de enero de 2026 se podrá utilizar el Tren México-Toluca El Insurgente desde Toluca, Estado de México, hasta Observatorio en la Ciudad de México (CDMX), al reducir el traslado de dos horas y media a 40 minutos.

El Dato: El Tren El Insurgente fue un proyecto elaborado del sexenio de Peña Nieto. Su construcción inició en 2014, por lo que tardó dos periodos de gobierno para concluirse.

El director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, detalló que el recorrido total es de 57.7 km con siete estaciones al circular a una velocidad comercial de 90 km por hora y las frecuencias de los trenes serán de cinco a siete minutos.

Para operar este proyecto en su totalidad, se contará con 20 trenes con la capacidad de 719 pasajeros en cada uno. La demanda estimada es de 140 mil pasajeros diarios, que se trasladarán de la zona metropolitana de Toluca al Valle de México.

Además, se destacó que el tren tendrá conectividad con el transporte público en las Líneas 1 y 12 del Metro y con la estación Vasco de Quiroga de la Línea 3 del Cablebús. Para este esquema de conectividad, seguirán las obras que darán paso al Complejo Observatorio y que, se espera, estarán listas después de la primera mitad del 2026. Esta instalación constará de pasarelas subterráneas, estacionamientos hacia el Centro y Estación de Transferencia Modal en la que ya se trabaja.

140 mil pasajeros diarios viajarán de Toluca a la CDMX en el tren El Insurgente

También habrá un ordenamiento del comercio en la vía pública para que forme parte de la infraestructura.

En la ruta destaca la construcción de un puente atirantado, descrito como “un único puente ferroviario en el mundo curvo”, que cuenta con 96 pilas de cimentación, 19 mil metros cúbicos de excavaciones y 22 mil metros de cimbra, así como seis mil toneladas de acero de refuerzo y 40 toneladas de acero de tirantes.

Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), detalló que, en los tramos ya habilitados hasta Santa Fe, se ha llevado a 12.6 millones de personas usuarias en los 766 días que ha operado con corte al 19 de octubre, que ha implicado 12 mil 635 horas de servicio, en las que se han realizado 62 mil 81 vueltas que se traducen en 4.7 millones de kilómetros recorridos por los ocho trenes que se encuentran actualmente en servicio.

En promedio se han realizado 81 vueltas por día, con 22 mil personas usuarias promedio, pero una vez que la línea opere a su máxima capacidad, con las siete estaciones en servicio, se espera llegar hasta 240 mil usuarios diarios, con un trayecto total de 40 minutos, que es mucho menor a los 150 minutos calculados que se recorren en los sistemas de transporte.

Además, contemplaron que, de los 20 trenes que se tendrán, sólo 16 estarán en servicio, ya que mantendrán en reserva a dos y a otros dos en mantenimiento. Hasta ahora ya se cuenta con 95 conductoras y conductores registrados y calificados para obtener sus licencias.

Mendoza Sánchez precisó que las tarifas promocionales son de 15 pesos para los tramos del Edomex y, si se cruza hasta la CDMX, el costo llegará a 60 pesos, pero ya con el proyecto completo, destacó, disminuirá el costo, ya que, en lugar de pagar 102 pesos con otros transportes, en El Insurgente el máximo será de 90 pesos.

El director agradeció a la Presidenta porque el proyecto ha tenido “mucho éxito” y hasta ahora no se han registrado interrupciones importantes en el servicio.

Claudia resalta trabajo hecho en L1 del Metro

› Por Yulia Bonilla

Al acudir a la supervisión de las obras de rehabilitación de la Línea 1 del Metro, en las estaciones de Observatorio a Juanacatlán, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se trata de una obra que no tiene igual en el país y cambiará vidas.

Después de realizar un recorrido por el último tramo del tren El Insurgente, la mandataria acompañó a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, a un recorrido en las estaciones del Metro aún cerradas.

Al verificar las obras realizadas dijo que es “una obra como ninguna otra, realmente, es la transformación… cambia vidas”.

Previamente, la mandataria capitalina recordó que la semana pasada anunció que la reapertura se dará el 16 de noviembre.

“Era lo que faltaba para echar a andar toda la Línea 1… El 16 de noviembre se abre la Línea 1 del Metro para todos los usuarios, desde Pantitlán hasta el complejo Observatorio. Ésa es una muy buena noticia que ya habíamos informado hace unos días y justamente lo que hoy vemos es un gran complejo”, señaló.

Destacó que el proyecto fue impulsado por la mandataria federal desde que fue Jefa de Gobierno y con eso se consiguió la obra históricamente más importante.

“Todo lo que se ha hecho aquí en esta línea fue una planeación y fue un proyecto impulsado por nuestra hoy Presidenta de la República, a quien agradecemos mucho porque se convirtió en la modernización más importante que haya tenido el Metro en toda su historia”, dijo.

Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro capitalino (STC), subrayó que esta obra no sólo representa conectividad dentro de la Ciudad de México (CDMX), sino también con el Estado de México (Edomex), lo que permite “conectar las vidas, va a permitir que los trabajadores ahorren dinero, tiempo, que los papás disfruten más de sus familias, que los novios pasen más tiempo juntos y eso es porque se está gobernando con amor”, y enfatizó que la línea está en fase de pruebas.

...Y destaca plan contra el cáncer

Por Yulia Bonilla

Ante la alta incidencia y mortalidad a causa del cáncer de mama, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el programa para atender este padecimiento representa un “antes y un después”.

En la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el 19 de octubre, la mandataria enfatizó que: “Hoy en México muere una mujer cada hora por cáncer de mama que pudiera haberse evitado por la atención temprana. Entonces, es muy importante que en México tengamos un sistema de atención temprana y que las mujeres sepamos cómo debemos autoexplorarnos y a dónde acudir para poder hacer una mastografía”, dijo.

El plan implementa un modelo único de atención al tratamiento del cáncer de mama con una inversión de ocho mil millones de pesos.“Vamos a poner un centro de atención oncológica para las mujeres en cada entidad de la República. Ahí no solamente se va a poder hacer la biopsia y se puede analizar, sino que también ahí puede atenderse de manera temprana para evitar llegar a un resultado fatal”, dijo.

El primer Centro de Atención Oncológica será inaugurado en la CDMX en diciembre. “Es parte del Sistema Universal de Salud Pública que estamos construyendo”, dijo.