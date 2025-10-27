Pedro Haces Barba destaca que en CATEM hay cada vez más dirigentes mujeres

El legislador y secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.

El legislador y secretario General de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Haces Barba, tomó la protesta a la diputada Julia Olguin como representante del Comité Estatal en Zacatecas de esta agrupación sindical.

Pedro Haces Barba dijo sentirse orgulloso de que “En CATEM, hay cada vez más dirigentes mujeres”.

En su discurso, Pedro Haces Barba sostuvo que desde que nació CATEM en Zacatecas siempre se ha sumado a la productividad y hoy también el organismo se suma a esa pacificación de esta entidad.

“No voy a permitir que ni en Zacatecas ni en ningún otro estado de la República, ningún delincuente se enfunde en esta camisa porque nos ha costado mucho trabajo. Somos millones de mujeres y de hombres que nos ha costado mucho trabajo defender la soberanía sindical de todas y de todos los mexicanos que pertenecen a los mil 193 sindicatos que conforman a esta agrupación”, dijo.

Desde aquella entidad agradeció al Gobernador David Monreal; al secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas, Maestro Rodrigo Reyes, y al Fiscal General del Estado, por ayudar a aclarar esta situación.

“Señores empresarios en CATEM, hay una mano amiga, y vamos a armonizar los factores de la producción con todos los empresarios zacatecanos porque no hay trabajadores si no hay empresarios que arriesgan su capital.

Pedro Haces Barba también agradeció la presencia del senador zacatecano Saúl Monreal, y mencionó que en lo que va de esta legislatura se han presentado muchas iniciativas y se han aprobado muchas reformas en materia laboral como la reforma al artículo 123, la Ley Silla, la reforma a la Ley del Infonavit, gracias al apoyo de los diputados federales de Morena.

Pedro Haces Barba también resaltó que esta agrupación cada vez esta creciendo más y nos gustan que hablen de nuestro sindicato, donde cada vez hay más dirigentes mujeres en los estados y en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de CATEM. “Porque hoy es tiempo de mujeres”.

