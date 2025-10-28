En lo general

Diputados aprueban Ley General contra la extorsión

Con 456 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General contra la extorsión

Claudia Arellano

Con 456 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, legisladores de todos los frentes en la Cámara de Diputados, aprueban en lo general los artículos no reservados, del dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión.

Previo a la votación, desde tribuna la diputada Mariana Benítez Tiburcio, de Morena, expuso que el delito de extorsión afecta la tranquilidad, la paz, la libertad de tránsito y la libertad de realizar las actividades socioeconómicas, culturales y educativas de familias y de sectores que se ven afectados.

Señaló que votar a favor del dictamen es dotar a las autoridades de herramientas tecnológicas, de desarrollo de la inteligencia digital y de capacitación a las personas de las fiscalías para identificar, encapsular y detener a los extorsionadores, en plena coordinación, colaboración, y acción identificada de las autoridades de todas las regiones y órdenes de administración.

Sentará bases

Nueva Ley de Extorsión protege a las víctimas y reconstruye comunidades, asegura el oficialismo

Invitó a dejar de lado las posiciones políticas y no usar con fines electorales o partidistas la condicionante de apoyar el dictamen.

