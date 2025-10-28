Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca

Un juez de control de la Ciudad de México giró órdenes de aprehensión contra Jesús Martínez Patiño, presidente de Grupo Pachuca, e Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del club de fútbol.

De acuerdo con Reforma, son señalados por el delito de desobediencia de particulares, luego de que, en dos ocasiones, no se presentaron a la audiencia inicial para formular la imputación en su contra.

Lo anterior, presuntamente, por no acatar una resolución judicial relacionada con los derechos de transmisión de los partidos de León y Pachuca a través de Fox Sports.

Según Reforma, el juez declaró a Jesús Martínez Patiño y a Hipólito Cabrera Acosta “sustraídos de la acción de la justicia”, por lo que emitió las órdenes de aprehensión para que, una vez cumplimentadas, sean remitidos al Reclusorio Norte.

El Código Penal Federal contempla la desobediencia como un delito contra la autoridad. Según el artículo 179, aplica cuando una persona es citada por una autoridad judicial o administrativa para comparecer a declarar, y no acude ni después del apercibimiento.

