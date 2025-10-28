Harfuch refuerza combate de extorsiones a limoneros

De izq. a der.: Kenia López, Omar García Harfuch, Ricardo Monreal, Pedro Haces y Gabriela Jiménez, ayer, en reunión de la Jucopo de San Lázaro.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, adelantó que este martes, junto con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, se reunirá con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para atender el tema de las extorsiones a productores de limón en la entidad, a ocho días del homicidio de un dirigente de ese sector.

“Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el general secretario (Ricardo) Trevilla y yovamos a estar en Michoacán el día de mañana (hoy) con el gobernador y otras personas específicamente para ver el tema de extorsión de limón”, detalló.

El Dato: EL funcionario destacó que el homicidio doloso disminuyó en al menos 23 entidades, con una reducción del 32 por ciento en el promedio diario de este delito.

En conferencia de prensa tras comparecer en privado ante coordinadores de los seis grupos parlamentarios de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, añadió que sobre el reciente asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), “se han hecho varias detenciones, en este caso tan lamentable que todos sabemos, hay un avance importante, ha habido detenciones y vamos a continuar con esto”.

Respecto a la ley de extorsión que se pretende avalar y que establece que los directores de los penales van a poder bloquear las señales de teléfonos celulares, el funcionario subrayó que la estrategia nacional contra este delito y los números son muy medibles, pues se está consolidando el número 089 como una herramienta eficaz de denuncia.

“Se han recibido más de 59 mil llamadas y el 74 por ciento de los intentos de extorsión se frustraron gracias al acompañamiento real de los operadores. Otra cosa que necesitamos para resolver cualquier delito, pero en este caso la extorsión, pues es enterarnos de que las denuncias aumentaron”, comentó.

Destacó que, con corte al 30 de septiembre se han detenido más de 400 personas por el delito de extorsión, en coordinación con gobiernos locales: “Con la línea 089, con esta nueva ley, se permite que cualquier persona pueda reportar de manera anónima con acompañamiento permanente, insisto mucho porque es lo que se requiere en este delito, es el acompañamiento de la autoridad”.

Cuestionado sobre los hechos violentos registrados recientemente en Sinaloa, destacó que desde julio a la fecha se observa una tendencia a la baja; sin embargo, por instrucciones de la Presidenta se ha reforzado la seguridad en la entidad.

“Acabamos de estar ahí el general secretario y el almirante secretario (de Marina, Raymundo Morales), donde se dejó y se pusieron más tropas, más personal y, sobre todo, más células de investigación. La situación no estamos diciendo que esté resuelta, de ninguna manera. Lo que estamos diciendo a la gente de Sinaloa es que estamos trabajando en el fortalecimiento también de las instituciones de seguridad locales y que vamos a estar de manera permanente hasta que la situación disminuya”, comentó.

En otro tema, García Harfuch informó que, con la detención de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo delictivo La Barredora, y los principales operadores de este grupo, la delincuencia en la entidad presenta una considerable reducción en sus cifras.

“Específicamente de febrero a la fecha, que es cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum ordena un reforzamiento de todas las instituciones de seguridad en Tabasco, que ha tenido como resultado una reducción de 48 por ciento”, dijo.

El funcionario también se posicionó por la necesidad de homologar la forma en que se registra a una persona desaparecida: “Lo que la Presidenta presentó es una reforma a la ley general en materia de desaparición, la cual ya fue aprobada en junio por el Congreso, lo cual agradecemos mucho.

“Aquí lo que quisiera resaltar, que es muy importante, es que obliga a un mejor registro de los casos, no sólo de las altas, sino de los casos en que se van localizando a las personas, porque muchas veces hay una localización el mismo día”, refirió.

Finalmente, García Harfuch negó haber sido víctima de un intento de atentado el pasado 15 de septiembre, en un domicilio en Polanco, como trascendió de manera reciente en medios de comunicación.

“No he recibido atentados, eso sí, hay demasiadas alertas que son descartadas e investigadas de manera permanente. Esa casa que refieren es una casa muy pública, no vivo ahí, es una oficina, pero, no, no tuvimos ninguna alerta”, insistió.

Al presentar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, destacó que ésta avanza por el camino correcto, al sustentarse en un modelo integral basado en la inteligencia, la coordinación interinstitucional y la justicia social, lo que ha permitido reducir de manera sostenida los niveles de violencia en el país.

Agradeció a los legisladores federales su apoyo en la aprobación de las reformas enviadas por el Ejecutivo, para contar con un nuevo andamiaje legal en materia de seguridad pública que fortalece la coordinación entre Federación, estados y municipios, bajo principios de responsabilidad y colaboración.