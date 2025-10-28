Nueva Ley de Extorsión protege a las víctimas y reconstruye comunidades, asegura el oficialismo

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión “protege a las víctimas y reconstruye las comunidades”, explicó el oficialismo durante la discusión del dictamen.

Esta ley sentará las bases para una normativa que tipifique y sancione este delito en todas las entidades federativas de México por igual. Además, los puntos más relevantes de esta ley comprenden:

Penas de entre seis y 15 años de cárcel por extorsión

34 agravantes en tres categorías como: cobro de piso; agresión a migrantes, menores de edad o funcionarios

Elevar a categoría de Ley la Estrategia para Prevenir y Combatir el Delito de Extorsión, que cuenta con el número 089 para su denuncia

Dolores Padierna, dijo que con ello el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una transformación profunda en la lucha contra uno de los delitos más extendidos y dañinos para el pueblo de México: la extorsión.

“Por primera vez, el país contará con una Ley General contra la Extorsión, un marco legal moderno y unificado que busca proteger a las víctimas, sancionar con firmeza a los criminales y reconstruir la tranquilidad de las comunidades”, dijo la legisladora morenista.

La diputada dijo que la extorsión no distingue clase, oficio ni región. Afecta por igual a comerciantes, agricultores, transportistas, empresarios y familias, desde Chiapas hasta Baja California.

Y mencionó que, en 2023, se estimaron 4.9 millones de actos de extorsión, con una tasa de 5,213 casos por cada 100 mil habitantes, y pérdidas económicas que superaron los 25,964 millones de pesos, según la COPARMEX.

“Detrás de cada cifra hay miedo, violencia y despojo: el 85.6% de los casos ocurre por vía telefónica, y la cifra negra —los delitos no denunciados— alcanza el 97%, un reflejo del terror que sienten las víctimas ante la impunidad”, mencionó.

Y resaltó que el Código Penal Federal tipifica la extorsión desde 1984 y no ha tenido reformas sustanciales desde 1994. Hoy existen más de 30 definiciones distintas del delito en los códigos estatales, lo que genera dispersión y debilidad institucional.

“La nueva Ley General contra la Extorsión propone un solo tipo penal a nivel nacional, una definición clara de las agravantes y sanciones, y el reconocimiento del delito como de alto impacto y prisión preventiva oficiosa, en concordancia con el artículo 19 constitucional”, dijo.

Cabe mencionar que el dictamen la ley abordará todas las formas modernas de extorsión, desde las llamadas anónimas y los cobros de piso, hasta los esquemas digitales conocidos como “montadeudas”, los “montachoques” o la extorsión bancaria en línea.

El dictamen menciona que cada modalidad será tipificada y sancionada con precisión, cerrando los espacios de impunidad que hoy aprovechan los grupos criminales.

