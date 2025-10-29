CDMX amplifica detección de cáncer

Donde se están tomando en serio la atención del cáncer de mama es en el Gobierno de la Ciudad de México, que encabeza Clara Brugada. Y es que, se ha informado, este año la Secretaría de Salud local llevará a cabo 48,500 mastografías, estudio necesario para tener una detección oportuna de una de las principales causas de muerte en las mujeres. La cifra no es menor si se toma en cuenta que el año pasado esa misma dependencia realizó 39 mil 700. Sin embargo, se aplica otra medida: el Gobierno de la Ciudad ha invertido en 20 mastógrafos móviles y en 20 fijos con los que ampliará sus capacidad de realizar hasta 250 mil pruebas al año. Aunado a ello es previsible que la oferta se eleve, pues instituciones federales de salud también fortalecerán sus capacidades, como parte de una estrategia presidencial. Brugada ayer destacó que “si queremos realmente reducir los casos, necesitamos garantizar que las mujeres se hagan este examen”. Y por lo pronto ahí está la apuesta.

TE RECOMENDAMOS: Intercambio de acusaciones Se enredan consejeros por elección de Oples