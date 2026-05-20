SEGOB y FGR, a reuniones con colectivos buscadores

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, recorrerán las seis regiones del país para reunirse directamente con los colectivos y las familias que buscan a personas desaparecidas.

En conferencia de prensa, la titular de Gobernación informó que se instaló el centro de mando de la Alerta Nacional, que coordina la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y donde participan la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

EL DATO: LA PRÓXIMA mesa de trabajo está programada para el 4 de junio con colectivos de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

La Segob informó que, a través de la Plataforma Única de Identidad y el cruce de datos con registros oficiales, se ha logrado localizar a cinco mil 898 personas reportadas como desaparecidas, quienes presentaban “actividad o registros posteriores” a la fecha en que fueron denunciadas como no localizadas.

Las autoridades destacaron que este mecanismo forma parte de la nueva estrategia nacional de búsqueda y coordinación interinstitucional impulsada tras la reforma legal de 2025.

Durante la presentación de avances en materia de búsqueda de personas desaparecidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, detalló que la Plataforma Única de Identidad permite cruzar información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas con bases de datos públicas y privadas para detectar movimientos o actividades posteriores al reporte de desaparición.

LA BÚSQUEDA de personas desaparecidas, la verdad, la justicia y la no repetición son prioridad nacional que el Gobierno ha asumido por instrucciones de la Presidenta ROSA ICELA RODRÍGUEZ



“Desde que entró en vigor a la fecha, se ha localizado a cinco mil 898 personas”, afirmó el funcionario, quien explicó que estos casos corresponden a personas que “tenían alguna actividad tras su fecha de desaparición”.

El funcionario subrayó que los registros no son eliminados del sistema, sino que únicamente cambia su estatus. “Es muy importante decir que el registro no se borra. Nadie ha sido eliminado; lo que cambia es el estatus”, puntualizó.

Por su parte, Rosa Icela Rodríguez aseguró que el Gobierno federal mantendrá reuniones periódicas para informar sobre los avances de la estrategia nacional de búsqueda.

Sostuvo que la administración federal tiene “un compromiso absoluto con los derechos humanos y particularmente con las víctimas de desaparición y sus familias”.

Entre las medidas implementadas destacó la ejecución de la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer reporte de desaparición, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la ampliación de la Plataforma Única de Identidad.

“Ante el primer reporte de desaparición de una persona, se movilizan de manera inmediata los cuerpos de seguridad, investigación y búsqueda”, señaló Rodríguez Velázquez.

Cuestionada sobre si durante la Copa Mundial de Futbol 2026 se permitirá que colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se manifiesten y visibilicen el tema en las inmediaciones de los estadios, la secretaria respondió que en México “hay libertad de expresión”.

Durante su participación, la comisionada nacional de búsqueda, Martha Lidia Pérez, explicó que la plataforma aún se encuentra en fase de desarrollo, ya que continúan integrándose instituciones y autoridades estatales al sistema; sin embargo, ya permite detectar coincidencias de información posteriores a la desaparición de una persona.

“Ya comenzaron a haber incidencias respecto a información obtenida posterior a la desaparición de las personas”, indicó la funcionaria.

Como ejemplo del funcionamiento del nuevo esquema de coordinación, las autoridades expusieron el caso de una adolescente de 15 años reportada como desaparecida en Morelos y localizada en el estado de Veracruz en menos de 12 horas, tras el seguimiento de alertas, cámaras de videovigilancia y geolocalización en carreteras.

De acuerdo con la explicación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la menor habría sido “enganchada” mediante redes sociales, particularmente TikTok.

“Manifestó que fue contratada o fue engañada a través de la red social TikTok”, relató la comisionada.

Las autoridades federales también informaron que, entre el 6 de marzo y el 19 de mayo, se emitieron mil 802 alertas nacionales de búsqueda, de las cuales 825 personas fueron localizadas.

Además, el Gobierno federal también anunció el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) a través de la integración de registros sobre personas fallecidas no identificadas, fosas comunes y clandestinas, así como bases genéticas, en coordinación con fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).

El subsecretario Medina señaló que también se trabaja directamente con familias y colectivos para corregir y completar registros con información insuficiente. “Ningún registro de desaparición debe permanecer sin la debida investigación ministerial”, afirmó.

La administración federal sostuvo que el objetivo es consolidar una estrategia de búsqueda “más eficaz, cercana y coordinada”, con apoyo de fiscalías, Guardia Nacional, autoridades locales y organismos internacionales.